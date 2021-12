Madagascar: C'est parti pour la vaccination de Pfizer

C'est parti pour la campagne de vaccination avec le Pfizer. Les responsables du ministère de la Santé ont donné le feu vert pour cette opération attendue par ceux qui ont manifesté leur préférence pour ce vaccin.

En cette période de recrudescence des contaminations, les candidats seront nombreux à venir dans les vaccinodromes qui ont été installés. Les moyens utilisés pour protéger la population augmentent donc et ce vaccin dont l'efficacité est prouvée dans la lutte contre la Covid-19 ne sera pas de trop dans le contexte actuel.

398 970 doses de Pfizer offertes par l'USAID sont arrivées à Madagascar le 25 novembre dernier, complétant les cargaisons de différents vaccins, Astrazeneca, Jansen et Sinopharm dont les autorités sanitaires disposaient déjà. La mise en place d'une organisation technique bien établie dans les centres de vaccination a été nécessaire pour démarrer cette nouvelle campagne. De nombreux citoyens ont manifesté leur préférence pour ce vaccin, et ont attendu que ce feu vert soit donné pour venir dans les vaccinodromes. Plusieurs centres ont été mis en place et il ne devrait pas y avoir d'encombrement. La revue scientifique américaine The new England Journal of Medicine parle d'un " triomphe " après les résultats d'essais cliniques.

Les chercheurs disent que le vaccin a une efficacité de 95%. Il nécessite une injection de deux doses avec un espacement de quatre semaines entre la première et la seconde. Pour le moment, il n'est pas possible pour ceux qui le désirent de faire une dose de rappel dans les centres de vaccination malgaches. Seuls les membres de la communauté française de la Grande île peuvent le faire au centre des Charmilles à Ivandry. Cette campagne de vaccination Pfizer devrait être rondement menée car les candidats ne manquent pas. Elle va permettre d'atteindre le chiffre de près d'un million de vaccinés à Madagascar.