Madagascar: Actions RSE - Appuis de Toyota et du Groupe CFAO à la lutte contre la Covid

Remise de dons par les représentants de Toyota et CFAO Group, au ministère de la Santé publique.

La lutte contre la propagation de la Covid-19 est l'affaire de tous. C'est dans cette optique que la société Toyota Tsusho Corporation et le Groupe CFAO manifestent à nouveau leur appui au Gouvernement et à la population malgache. À travers ses filiales à Madagascar - SOMAPHAR grossiste en produits pharmaceutiques de qualités et Sicam CFAO Group leader de la distribution automobile, le groupe a annoncé une donation en faveur du ministère de la Santé Publique, remise officiellement la semaine dernière.

Le premier don est constitué de médicaments d'une valeur totale de 80 millions d'ariary. " Ce don de médicaments est offert conjointement par la société SOMAPHAR et la société SICAM, deux sociétés du Groupe CFAO qui est très engagé dans la lutte contre la Covid. Ce don est composé de divers éléments tel que 500 bouteilles de gel antiseptique aloe F-7450 ml, 350 flacons de 500 ml de solution hydro-alcoolique, 50 flacons spray 150 ml de solution hydro-alcoolique, 480 test Covid, 384 boîtes de magnésium B6, 100 boîtes de masques chirurgicaux et 1960 flacons de 500 ml de sérum Ringer Lactate ", ont communiqué les représentants du groupe.

Vaccination. Ayant une filiale opérant dans la distribution automobile, le groupe a également fait don d'un véhicule d'une valeur de 60.000 USD, soit près de 240 millions d'ariary, destiné au transport de vaccins. Selon les explications, il s'agit d'un véhicule Toyota appelé RVTV (Refrigerated Vaccine Transport Vehicule), spécialement produit par Toyota et son partenaire B-Medical pour répondre à la fois aux exigences de transport sécurisé et aux contraintes liées à la préservation des vaccins.

Un véhicule ambulance frigorifique, qui est d'ailleurs homologué par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour le transport des vaccins. " Techniquement, le caisson à une capacité de 500 litres qui correspond à peu près à 130.000 doses de vaccins de petit conditionnement. L'autonomie du caisson de réfrigération est de 16 heures sans électricité et le moteur éteint.

Ce véhicule un Toyota Land Cruiser de la gamme LC est un don de la société Toyota Tsusho Corporation, filiale de Toyota Motors Corporation et actionnaire de CFAO group. Elle est remise au ministère de la Santé publique de Madagascar par SICAM en tant que filiale de CFAO Group et distributeur exclusif de la marque Toyota à Madagascar ", ont souligné les représentants du groupe. Bref, pour Toyota et CFAO Group, cette action est un signe d'engagement dans la lutte contre la Covid-19 et de soutien pour le Gouvernement et la population malgache.