Congo-Kinshasa: Appelant à la méfiance contre la manipulation politicienne - Patrick Muyaya - "Aucun policier rwandais ne se trouve sur le sol congolais"

Au stade actuel, dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, seule la Force ougandaise de l'UPDF prête main forte aux vaillants militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, dans la traque des ADF.

Toute autre nouvelle faisant état de la présence des éléments de la Police rwandaise sur le sol congolais, relève de la manipulation et d'une mauvaise volonté de quelques compatriotes qui tâchent de nuire aux efforts que fournit le gouvernement pour restaurer la paix sur l'ensemble du pays. C'est la précision que Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et médias, a apporté à la population hier, lundi 20 décembre 2021, au cours d'un briefing animé avec le Colonel Pierrot Mwana Mputu et le Général Léon Richard Kasonga, porte-paroles de la Police Nationale Congolaise et des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. D'après les précisions fournies devant les chevaliers de la plume, il n'y a aucun policier du Rwanda en RD. Congo à cet instant.

Par contre, d'après le Ministre Muyaya, il s'agit d'une politique d'échanges permanents d'expérience dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé entre la Police nationale congolaise et la police du Rwanda, conformément aux recommandations de la 23ème Assemblée de chefs de Police dont les travaux ont été organisés à Kinshasa.

"Ici, je voudrais revenir sur les motivations qui ont justifié ce comportement. Vous savez, en Conseil des Ministres, je pense qu'au mois d'octobre dernier, nous avions annoncé et quelques jours après, il s'est tenu à Kinshasa une réunion de chefs de police de la région d'Afrique de l'Est. Donc, comme vous le savez, il existe Interpol qui est la police internationale qui réunit toutes les polices et dans le cadre des mécanismes régionaux, il existe en Afrique de l'Est une organisation qui réunit tous les patrons de polices. La réunion qui s'est tenue ici à Kinshasa du 11 au 15 octobre, elle a été clôturée d'ailleurs par le premier ministre. (... ), il est tout à fait normal que les polices de deux pays communiquent de manière régulière.

Il n'a jamais été question que les éléments de la Police du Rwanda ou les policiers rwandais viennent assurer l'ordre public à Kinshasa", a rassuré le Porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a saisi l'occasion pour déplorer les actes ignobles observés au Nord-Kivu et en Ituri à la suite de la journée ville- morte organisée par la Lucha et plusieurs mouvements citoyens de cette partie du pays. "On a voulu faire ce rappel pour vous remettre en contexte que la province du Nord-Kivu, comme la province de l'Ituri, c'est des provinces qui sont sous état de siège. Il est compréhensif qu'on appelle à une ville- morte, mais appeler à la ville- morte ne signifie pas paralyser la ville, mettre les barricades partout et commettre des actes de violences, a-t-il déploré.

S'agissant de l'acte ignoble ayant ôté la vie à Olivier Mpunga dans les locaux de la PNC à Gombe, le Ministre Muyaya a rassuré de la poursuite de l'instruction qui, d'après lui, va permettre aux auteurs de ce meurtre de subir la rigueur de loi.

Condamnant les actes commis cette semaine par les agents de l'ordre, le Colonel Pierrot Mwana Mputu, dans sa prise de parole, a, au-delà de tout ce qu'il a épinglé, tenu à réaffirmer la volonté qu'il y a pour la structuration de la Police Nationale Congolaise, dans l'optique d'arrêter l'hémorragie, le plus tôt de la bavure de tous les hommes en uniformes. Pour sa part, le Général Léon Richard Kasonga a informé de la poursuite des opérations dans le cadre de la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée ougandaise de l'UPDF. Les deux armées ont procédé, dernièrement, selon Léon Richard Kasonga, aux tirs et frappes sans relâche, dans plusieurs coins de l'Est de la RDC notamment, à Beni et en Ituri où l'ennemi n'a plus droit de respirer.