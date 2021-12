Congo-Kinshasa: Actions inscrites dans le plan quinquennal de Félix Tshisekedi - DGRAD - Jean-Parfait Ntabala sensibilise les cadres et agents au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics

C'est en guise du respect des procédures de recouvrement des recettes et de l'intégrité de ses agents et cadres que la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD) a ouvert du 20 au 24 décembre 2021, les séances de campagne de sensibilisation dans la salle de conférence du Lycée Sacre-Cœur, dans la commune de la Gombe.

Le civisme fiscal devenu ainsi un sujet d'importance capitale dans l'exercice des attributions des agents et cadres ainsi que les services d'assiettes sont, en effet, au menu de ces journées pédagogiques. Il est question, à cette occasion, de rappeler les règles de base qui, normalement, permettront à ces agents et cadres de la DGRAD de s'imprégner, une fois plus, de différentes procédures qui concourent à l'encadrement des recettes fiscales dans l'exercice de leur travail au quotidien. Mais aussi, d'accroître la visibilité et promouvoir la bonne image de la DGRAD au sein de l'opinion publique.

C'est dans cette perspective que le mot d'ouverture de cette cérémonie a été prononcé par le tout nouveau Directeur Général, M. Jean-Parfait Ntabala Murhandikire, qui a répondu à cette initiative qui s'inscrit dans la vision et dans la plan quinquennal du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, lors de son allocution sur l'état de la nation, prononcée au Palais du Peuple, le 13 décembre dernier, annonçait le lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics sans lesquels, le développement en RDC ne saurait être qu'un pur leurre.

"C'est en tenant compte des options levées, lors des dernières conférences budgétaires, que la DGRAD, en associant la coordination de la cellule pour le changement des mentalités (CCM), et les services d'assiettes, saisissent cette opportunité pour organiser ces séances. Car, le civisme fiscal contribue, de façon remarquable, à la croissance des recettes de l'Etat", a-t-il déclaré.

Et, à lui de renchérir, en soulignant qu' "hormis cet aspect, ces séances sont aussi un moyen d'informer et d'éduquer afin d'instaurer une culture qui devrait aider à la bonne mobilisation des recettes de l'Etat. Car, elles mesurent les perceptions et les attitudes des contribuables vis-à-vis du paiement".

Après son speech, la parole a été également offerte à la Directrice Emilie Tshilumba Kapinga qui, à son tour, a expliqué, en long et large, les prérequis du civisme fiscal auquel tous agents et cadres de la DGRAD, comme d'ailleurs, tous les autres services générateurs des recettes, sont légalement soumis. Ceci implique le respect des lois et la soumission à des exigences qui régissent leurs activités mais aussi, le respect des procédures d'encaissement des recettes.

Dans cette même lecture, elle a, en outre, fait appel aux agents et cadres qui exerceraient le commerce en qualité d'éleveur ou d'exploiteur agricole, de les déclarer afin que ces activités soient mentionnées dans leurs dossiers administratifs.

Gestion responsable des deniers publics

L'accent a été, enfin, mis sur l'attribution des tâches de chaque partie qui devra se faire dans l'ordre, afin de les accomplir en toute intégrité et discipline, conformément à l'article 65 de la Constitution qui stipule que : "tout congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'Etat. Il a, en outre, le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes".

Et, la même interpellation a été formulée sur la façon dont les agents et cadres devraient rendre compte de leurs missions, conformément à ce qu'ils rencontrent sur terrain, en évitant toute fraude qui, du reste, les expose aux sanctions exemplaires prévues par les lois et règlements en vigueur en RD. Congo.

A leur tour, les agents ont, quant à eux, selon le temps qui leur a été accordé, posé des questions et exprimé une série de préoccupations liées notamment, à à l'exercice de leur travail de tous les jours. Des échanges et discussions se poursuivront jusqu'au 24 décembre 2021, jour fixé pour la clôture de ces journées pédagogiques et la publication, comme il fallait s'y attendre, des principales recommandations adoptées.