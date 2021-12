Congo-Brazzaville: Covid-19 - La prise en charge psychosociale évoquée dans les écoles

Les psychologues du Centre national de prévention et de traitement des traumatismes psychiques jouent leur partition dans la lutte contre la covid-19.

Cette structure du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire organise, en effet, des sensibilisations dans les établissements scolaires non seulement sur les mesures barrières et la vaccination mais aussi sur le soutien psychosocial.

L'objectif étant de réduire les comportements et les pratiques à risque liées à la pandémie et offrir une prise en charge psychologique des personnes affectées par les situations difficiles y relatives. Les élèves, les enseignants et autres personnels font partie des cibles de la sensibilisation. Ceux de l'école inclusive Case Dominique à Poto-Poto en ont fait l'expérience comme ceux de de l'Institut des jeunes sourds bien avant.

La sensibilisation à la prise en charge psychosociale qui a été entamée en début d'année dans les établissements spécialisés de Brazzaville et de Pointe-Noire va se poursuivre. L'activité bénéficie du soutien financier du Fonds des Nations unies pour l'enfance et de l'appui du Comité technique national de riposte à la pandémie de covid-19.