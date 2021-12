Congo-Brazzaville: Formation et emploi - L'ACPE s'installe à l'Université Marien-Ngouabi

L'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) et l'Université Marien-Ngouabi ont signé, le 20 décembre, un protocole d'accord relatif à l'ouverture d'un centre d'information et d'orientation destiné aux étudiants.

La signature des documents entre la directrice générale de l'ACPE, Noelly Oyabiki Iwandza, et le président de l'université Marien-Ngouabi, Gontran Ondzoto, s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé.

Pour permettre aux étudiants d'appréhender l'utilité du centre d'information implanté au sein de l'université, ils ont participé à une conférence débat sur le thème " De l'université à l'entreprise ", animée par la directrice générale de cette agence, en présence du vice-président de l'Université Marien-Ngouabi.

L'objectif du centre est d'aider les étudiants à peaufiner leur projet professionnel et surtout à développer l'employabilité. Il s'agit d'apprendre aux jeunes comment procéder pour entrer dans le monde du travail, de les accompagner dans la recherche d'un stage, et de leur fournir les connaissances nécessaires pour préparer leur employabilité.

" Nous contrôlons que les offres d'emplois soient mises à notre disposition, et que nous les relayons auprès des demandeurs d'emploi. Nous avons également le contrôle de la réglementation, et nous devons nous assurer que les Congolais, en priorité, aient accès aux postes dans des entreprises privées, qu'ils soient promus à tous les échelons de ces sociétés ", a assuré Noelly Oyabiki lors de son exposé devant les étudiants venus nombreux.

" On ne peut pas parler d'adéquation formation/emploi si nous n'arrivons pas à mettre en place une passerelle entre l'université et les entreprises. Ainsi, l'ACPE sert de lien. Nous sommes cette passerelle vous permettant de comprendre quels sont les besoins du monde de l'entreprise et surtout de permettre aussi aux entreprises, grâce aux partenaires, de venir à l'université pour expliquer leurs besoins ", a précisé la directrice générale de l'ACPE.

Par ailleurs, l'un des chalenges que va connaître le Congo, a-t-elle indiqué, c'est la zone de libre échange économique. " Elle vous permettra d'avoir non seulement accès à d'autres pays, mais aussi en tant que besoin, vous ouvrir d'autres possibilités ", a-t-elle expliqué.

En octobre dernier, rappelons que l'ACPE avait conclu un partenariat avec l'Université Denis-Sassou-N'Guesso pour la mise en place d'un centre d'information universitaire, un espace dédié aux étudiants, en vue de leur permettre de recevoir un accompagnement vers une insertion professionnelle.