Cameroun: Douala - Noël en avance pour des déplacés internes

Du matériel scolaire, des denrées alimentaires et autres appuis remis par le Cercle des Amis du Cameroun ce 20 décembre à des populations venues du Sud-Ouest.

" Je suis un enfant déplacé, j'ai trouvé ici de la solidarité. " " Je suis une enfant déplacée, je veux remercier Mme Chantal Biya, elle est notre Mère Noël ". Des propos empreints de gratitude, il y en a eu beaucoup hier, 20 décembre, dans l'enceinte du lycée polyvalent de Bonabéri à Douala, à l'occasion de la visite d'une délégation du Cercle des Amis du Cameroun (Cerac) dans la localité. Gratitude exprimée par des personnes déplacées internes originaires du Sud-Ouest, qu'elles ont dû quitter en raison de troubles sécuritaires que connaît la région depuis quelques années. Gratitude pour l'attention et la sollicitude constantes de la première dame à l'endroit des personnes vulnérables.

Et ce 20 décembre, cette sollicitude s'est notamment manifestée par des dons divers : fournitures scolaires, denrées alimentaires, matelas, couvertures, seaux, cartons de savon... De quoi faire dire à certains sur le site de la cérémonie - à laquelle ont pris part le Sg de la région du Littoral, représentant le gouverneur, et le préfet du Wouri - que c'était Noël avant l'heure pour les bénéficiaires.

Outre l'aspect " cadeau ", le geste de Chantal Biya " rétablit l'équité entre les élèves, soulage les parents et donne aux enfants déplacés la possibilité de poursuivre leurs rêves les plus chers ", dira Floride Edou, délégué d'arrondissement du Minedub pour Douala IV. D'où la " joie " avec laquelle a été accueilli le matériel didactique " d'une utilité incommensurable ", et qui " va réduire la fracture sociale et les autres traumatismes dont les enfants déplacés ont été victimes ".

Le maire de Douala IV, Dr Hervé Moby Mpah, aura des propos similaires : l'afflux de compatriotes fuyant les troubles au Nord-Ouest et au Sud-Ouest dans la commune a imposé des challenges, dont ceux de scolariser les enfants, de lutter contre la famine, etc. Au-delà des récipiendaires, c'est donc toute la commune qui est soulagée par ce don aux effets de cercle vertueux. " Ce geste de cœur de la première dame, présidente fondatrice du Cerac, vient mettre du baume au cœur des enfants déplacés internes (... ) Ce faisant, le Cerac honore et comble la chaîne des intervenants dans la prise en charge des enfants ", ajoutera le maire Moby Mpah.

Les propos de Ndoh Bertha, représentante personnelle de Mme Chantal Biya à cette cérémonie, ont rassuré quant à la détermination de la première dame à rester aux côtés des couches vulnérables. S'agissant spécialement des personnes impactées par les tensions au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, la représentante personnelle de Mme Chantal Biya a rappelé un certain nombre d'actions menées par le Cerac.

L'association a ainsi apporté soutien et réconfort à Galim (décembre 2019), Missolè (décembre 2020), Bayangam (novembre 2021) et Ntui (le 13 décembre dernier), aussi bien aux déplacés internes de la crise susmentionnée, qu'aux populations les ayant accueillis dans ces diverses localités.