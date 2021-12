Maroc: M. Mayara s'entretient avec le Président du Sénat de la République Dominicaine

Rabat — Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, s'est entretenu, lundi par visioconférence, avec le président du Sénat de la République dominicaine, Eduardo Estrella Virella.

Lors de cet entretien, M. Mayara a exprimé sa fierté pour la remarquable dynamique des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République Dominicaine amie, rappelant à cet égard, l'importance de la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce pays en 2004 et les perspectives qu'elle a généré, portant les relations entre les deux pays à un niveau de partenariat stratégique, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Concernant les relations parlementaires, M. Mayara a souligné la ferme conviction des membres de la Chambre de consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux institutions législatives aux niveaux bilatéral et multilatéral, appelant à cet effet à l'élaboration d'un protocole élargi d'entente et de partenariat entre les parlements des deux pays.

Par la même occasion, le président de la Chambre des Conseillers a fait le point sur les principaux piliers et valeurs qui forgent l'initiative de l'Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d'Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA), s'estimant honoré d'assurer la présidence de cette instance.

Et d'ajouter, que l'ASSECAA vise à instaurer un forum de dialogue parlementaire sud-sud entre les conseils des sénats en Afrique et dans le monde arabe, avec leurs homologues en Amérique latine et dans la région des Caraïbes.

Lors de cette rencontre, le président de la Chambre des Conseillers a exprimé sa gratitude et son estime pour la position noble et inchangeable de la République dominicaine quant à la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

De son côté, le Président du Sénat de la République dominicaine a mis en avant l'estime dont jouit le Royaume auprès des responsable gouvernementaux et parlementaires, et de la part des différentes composantes du peuple dominicain, notant que la position géopolitique dont bénéficie le Maroc, dans son environnement régional, lui permet de s'affirmer en tant que tête de pont de coopération et de rapprochement entre les pays arabes et africains et la région de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Le responsable dominicain a loué l'initiative de la Ligue des Conseils de la Choura, des Sénats et des Conseils similaires d'Afrique et du Monde arabe, présidée par M. Mayara, dont l'objectif est d'instaurer un dialogue entre les Sénats des pays du sud, soulignant dans ce cadre, que cette action constituera un espace de plaidoyer parlementaire sur des questions relatives à l'institution de l'égalité entre les peuples du sud, notamment celles en rapport avec la justice sociale et l'équité en matière de santé, dont le droit d'avoir un accès équitable aux vaccins anti Covid-19.

Lors de cet entretien, le Président du Sénat était accompagné du président des Relations étrangères, Pedro Catrain, et du vice-président et membre du groupe d'amitié Maroc-République Dominicaine au sein du Sénat de la République dominicaine, Santiago Zorrilla.