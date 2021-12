Cote d'Ivoire: Abobo en fête - Les populations invitées à se faire vacciner contre la Covid-19

L'appel a été lancé, le lundi 20 décembre, à l'occasion du lancement officiel de la 3è édition d'Abobo en fête.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a invité ses administrés à se faire vacciner contre la pandémie à coronavirus. " Quand on est vacciné, on est protégé. Or nous voulons que les populations d'Abobo soient en bonne santé, donc vaccinez-vous ", a exhorté Kandia Camara, le lundi 20 décembre, lors du lancement de la 3è édition d'Abobo en fête qui se tient du 17 décembre 2021 au 1er janvier 2022.

" Pendant ces 15 jours, il y aura des équipes mobiles pour vacciner les populations. Celles qui n'ont pas encore fait la première dose peuvent le faire. Par contre, celles qui ont déjà reçu la première dose, peuvent faire la deuxième", a indiqué le maire d'Abobo, en remerciant le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimba, pour la disponibilité de ses agents.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, Alcide Djédjé a remercié le maire d'Abobo pour son initiative. Avant d'appeler les populations à la paix et à la cohésion sociale. " Abobo est non seulement la Côte d'Ivoire en miniature, mais c'est aussi la sous-région en miniature. Pour prendre le pouls du pays, il faut venir à Abobo. Parce que quand Abobo va bien, la Côte d'Ivoire va mieux", a déclaré Alcide Djédjé.

Mais avant, Mme Nezou Nichet, commissaire générale de l'événement et secrétaire générale adjointe de la mairie d'Abobo, a indiqué que l'objectif d'Abobo en fête est de permettre aux populations de cette commune de terminer l'année en beauté, Pour la circonstance, un village de Noël a été mis en place avec plus de 100 exposants ce qui permettra aux populations d'acheter des articles à moindre coût pour leurs progénitures. Il y a également une aire de jeu destiné aux enfants pour les occuper sainement durant ces fêtes de fin d'année. En outre, un espace gastronomique a été créé au sein de la mairie où l'on trouve pratiquement tous les mets.