Cote d'Ivoire: Turquie - Ce que Kandia Camara a dit à la diaspora ivoirienne

En marge du troisième Sommet du Partenariat Turquie-Afrique tenu du vendredi 17 au samedi 18 décembre 2021 à Istanbul auquel elle a pris part, la ministre d'Etat, ministre ivoirienne des affaires étrangères et de la diaspora Kandia Camara a eu une rencontre avec la diaspora ivoirienne de Turquie ainsi que celle de ses pays environnants à la salle Ballroom au niveau M1 de l'Hôtel Hilton Bomonti.

Kandia Camara , accompagnée du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du développement rural , Kobenan Kouassi Adjoumani et du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle , Pierre Dimba, a transmis les salutations du président de la République Alassane Ouattara, à ses hôtes avant de les rassurer du fait que la Côte d'Ivoire se porte très bien sous sa gouvernance. Elle leur a fait savoir qu'au plan économique, en dépit de la covid-19, la Côte d'Ivoire a été l'un des rares pays à avoir une croissance économique positive en 2020 et les perspectives de croissance pour 2022 sont de l'ordre de 6,5%.Le Gouvernement ivoirien, a-t-elle dit, vient d'adopter le Plan National de Développement (PND) 2021-2025 pour des prévisions d'investissements estimées à 59.000 milliards de FCFA dont 74% sont réservés au secteur privé et 26% au secteur public . Selon elle, en vue d'améliorer, de façon durable, la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, le Gouvernement a entrepris la réalisation d'un vaste programme d'infrastructures routières. Il s'agit, entre autres, de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, de la construction du 4ème pont qui permettra une réduction du temps de parcours entre le Plateau et Yopougon, de 60 à 10 minutes, de la construction du pont de Cocody qui devra désengorger le Boulevard lagunaire, de la construction de l'autoroute de contournement Y4, de la construction de trois échangeurs sur le Boulevard Mitterrand aux carrefours de l'École de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie (Après barrage) ".

Concernant la situation politique du pays, Kandia Camara a informé la communauté ivoirienne de Turquie du démarrage du dialogue politique avec l'opposition depuis le jeudi 16 décembre 2021.

Les préoccupations de la diaspora ivoirienne de Turquie

Au nom de sa communauté locale, l'Ambassadrice Touré Kadidjata, dans ses propos liminaires a signifié que " les étudiants constituent plus de la moitié de la communauté ivoirienne de Turquie ". Aussi a-t-elle sollicité au nom de la communauté ivoirienne une augmentation du nombre de bourses d'études ou de secours financiers.

A sa suite, au nom de la communauté ivoirienne de Turquie, Yao Francis Yao, président de la communauté ivoirienne a soulevé plusieurs préoccupations tournant pour la plupart autour de la délivrance de passeports et d'appuis financiers.

Les réponses de Kandia Camara aux préoccupations de ses hôtes

S'agissant des préoccupations soulevées par le président de la communauté ivoirienne, pour la ministre d'Etat, " elles s'inscrivent dans l'un des axes prioritaires de la mission que le président de la République a bien voulu confier au département ministériel qu'elle dirige, à savoir la gestion de la diaspora ivoirienne. La ministre des Affaires Etrangères leur a alors fait le point des différentes actions posées par le gouvernement ivoirien en leur faveur. A savoir : la création d'un poste au Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) et d'un autre au Senat ; l'octroi d'un prix d'Excellence dédié à des parcours professionnels réussis ; le soutien ponctuel du Gouvernement à la diaspora pour le retour sécurisé de plus de 1.600 personnes au plus fort de la covid-19 ; la mise en place d'un Fonds logé au Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique en vue d'octroyer des prêts aux jeunes de la diaspora pour le financement de leurs projets. Pour le moment, la phase expérimentale de cette initiative n'a concerné que quelques pays, notamment la France et des Etats-Unis.

Délivrance des passeports à l'Ambassade ivoirienne de Turquie

Sur la question de la délivrance des passeports à l'Ambassade ivoirienne de Turquie que la diaspora a demandé, la ministre des Affaires Etrangères les a assurés que ses services travaillent activement au déploiement d'une mission d'enrôlement de la SNEDAI en vue de la collette des données pour la délivrance de passeports biométriques. Répondant à la question de l'appui aux initiatives privées, porté par le Fonds Emploi Jeunes. " Dès mon retour en Côte d'Ivoire, mes services compétents se mettront en rapport avec le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeunes afin que les diasporas d'autres pays, au nombre desquels la Turquie, soient inscrits sur la liste des bénéficiaires de ce Fonds ", a promis la ministre d'Etat. Elle entrevoit par ailleurs la possibilité d'une augmentation du nombre de bourses en faveur des étudiants ivoiriens en Turquie.