Cote d'Ivoire: Abengourou - La Direction régionale des Transports initie la quinzaine de sensibilisation à la sécurité routière

La Direction régionale des Transports de l'indénié-djuablin a mené du 02 au 17 décembre 2021, une campagne de sensibilisation à la sécurité routière autour du thème : " la quinzaine de la sécurité routière à l'école ". Cette campagne de soutien aux actions de sensibilisation déjà entreprises au profit des populations de la localité s'inscrit dans le cadre du plan régional d'actions de sécurité routière pour la période des fêtes de fin d'année 2021.

Elle a été l'occasion pour l'équipe de Madame Essey Touré Mariame, la Directrice régionale des Transports d'Abengourou, de sillonner les établissements d'enseignement primaire, les lycées et collèges, le Centre de formation professionnel (CFP) et l'Institut de formation des agents de la santé (Infas) de la ville d'Abengourou.

L'objectif fondamental de cette quinzaine est de sensibiliser contre les comportements dangereux mais aussi et surtout de mobiliser les élèves, les étudiants, le personnel administratif et les enseignants autour des thématiques liées à la sécurité routière. Il s'agit notamment de sensibilisation contre l'excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, les stupéfiants, la traversée dangereuse, le non-port de casque de protection pour les conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues, ainsi que la sensibilisation au respect des feux tricolores et à l'interdiction du téléphone au volant ou au guidon.

Pour la Directrice régionale, ce genre de rencontre ciblant les personnes vulnérables permet de sensibiliser un plus grand public, rappelant que la route est un espace que se partagent les automobilistes et les piétons. Des échanges entre les intervenants et les populations ont permis de faire adopter une prise de conscience pour un changement de comportement sur les routes de l'indénié-djuablin.