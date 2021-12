Cameroun: Stands - Ces filières qui se dévoilent

Au Musée national, 16 filières artisanales exposent leur savoir-faire.

Peinture, sculpture sur bois et sur pierre, bijouterie et accessoires de mode, maroquinerie, forge-soudure-bronze-métaux, et inventions diverses. Telles sont les filières mises en exergue ce 20 décembre. Salon international de l'artisanat du Cameroun (SIARC).

Textile et habillement

Les 10 régions du Cameroun rivalisent d'expertise dans ce secteur. Les plus visibles sont les vêtements traditionnels de types boubou, gandoura, kaba, chemise et chemisette, etc. des régions du Nord-Ouest, du septentrion, du Littoral et de l'Ouest. A côté, le Sénégal invité spécial de cet évènement propose des vêtements traditionnels faits à la main. La couleur est le dominateur commun de ces différentes tenues traditionnelles. En ce qui concerne les prix, ils vont de 10 000 F à 150 000 F.

Transformation agroalimentaire

Des jus naturels à base de fruits locaux dégagent des parfums agréables dès qu'on se rapproche du stand dédié. Conditionnés dans de verre ou plastiques, ils se vendent en fonction du volume de chaque contenant et de la qualité du produit. 0,75litre de jus de goyave par exemple coûte 500 F, le demi litre est à 1000 F. Lorsqu'un client veut 2 litres, il doit débourser entre 2000 F et 2500 F. A côté de ces beuvrages, l'on trouve aussi des friandises telles que des croquettes à base de patate, du manioc, etc. Ici, les prix vont de 200 F à 2500 F en fonction de la quantité et du packaging.

Pharmacopée et cosmétique

Ngou'o Paul, consommateur vient de prendre des 135 tisanes. " Je prends cette quantité pour envoyer en Suisse. Là j'ai investi 260 000 F. Chaque sachet va me rapporter au moins 50% de bénéfice. Je dois dire que la pharmacopée camerounaise est très courue en Occident ", a-t-il laissé entendre. Chaque emballage correspond à une saveur particulière. La tisane de gingembre, de citronnelle, de citron, de lemon constituent des nouveautés pour les amateurs. Les produits cosmétiques à base des plantes et des huiles essentielles sont également prisés tant par les locaux que les étrangers.

Machinerie et outils

L'ingénierie est désormais une passion pour Jean Paul Akoumou. " Je ne fais que cela à longueur de journée. Pour le moment, je ne vis pas encore de mes inventions mais je sais qu'un jour ça va porter des fruits ", a-t-il affirmé. Ce dernier a mis sur pied un appareil radio qui peut émettre sur une distance de 10 km à la ronde. Comme lui, ils sont nombreux à pratiquer cette activité. Dans ce même stand, un auteur inventeur a conçu un outil qui sert à faire des trous dans le sol pour semer les grains en terre.