Cameroun: Changements de grade dans le supérieur - 1772 dossiers à examiner

Les travaux des 45e et 46e sessions du Comité consultatif des institutions universitaires ont été ouverts hier à Yaoundé par le ministre d'Etat, le Pr. Jacques Fame Ndongo.

C'est une première au Comité consultatif des institutions universitaires (CCIU). 1772 dossiers de changement de grade d'enseignants du supérieur sont sur la table d'experts évaluateurs. C'est le menu des 45e et 46e sessions de cette instance. Les travaux ont démarré hier à l'Ecole nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé, sous la conduite du ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur (Minesup), chancelier des Ordres académiques, le Pr. Jacques Fame Ndongo. Les recteurs d'universités d'Etat, les Vice-Chancellors et les responsables d'instituts privés d'enseignement supérieur ont également pris part aux travaux.

Pour ces sessions, les enseignants demandent un changement de grade pour passer chargés de cours, maîtres de conférences ou professeurs titulaires. Pour le Pr. Fame Ndongo, cette session est spéciale, parce que caractérisée par son gigantisme. Plus de 1700 dossiers sont à examiner au cours de ces travaux, loin des 600 ou 700 candidats souvent évalués.

" Ce sureffectif est la résultante du recrutement spécial des titulaires du doctorat et du PhD effectué en 2019. La plupart des 1237 candidats recrutés dans cette première phase postulent aujourd'hui pour le grade de chargé de cours ", a-t-il indiqué. Il s'agit précisément de 1246 dossiers de demande d'accession au grade de chargés de cours, 373 pour le grade de maître de conférences et 143 chez les professeurs titulaires. L'Université de Douala est en tête des demandes avec 301 dossiers.

De son côté, l'Université de Dschang domine les demandes d'accessions aux grades de maîtres de conférences (73) et de professeurs titulaires (34). Exceptionnellement, ces travaux vont durer quatre jours. Plus de 4000 rapports d'experts seront examinés en commission, en plus des auditions de 320 candidats.

A tous les participants, le Minesup a rappelé que l'objectivité doit rester de rigueur. " Il n'est point question de populariser l'accession aux différents grades. La pression du nombre ne doit pas faire basculer la digue du mérite. Chaque grade obtenu doit être mérité ", a-t-il dit. Avant de rappeler aux évaluateurs que " votre rôle est de faire éclore le génie plutôt que de l'étouffer, de le détecter et de l'encadrer pour le bénéfice de la communauté universitaire. " Le Pr. Jacques Fame Ndongo a surtout encouragé l'ensemble des personnes présentes à recourir à la pédagogie numérique, au regard des bouleversements imposés par le contexte sanitaire, et davantage avec les taux de réussite des candidats au baccalauréat et au GCE Advanced Level.

Plus de 170 000 diplômés de l'enseignement secondaire en 2021, et la plupart d'entre eux frappent aux portes du supérieur. " Nous devons nous montrer plus imaginatifs afin de garantir la qualité de l'enseignement, tout en maîtrisant les flux des étudiants ", dira le Minesup. Les travaux du CCIU s'achèvent le 23 décembre 2021.