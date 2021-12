Cameroun: Littoral - 33 sages-femmes et maïeuticiens sur le terrain

Ces professionnels de la santé reproductive ont reçu leurs attestations de fin de formation mardi dernier à Douala.

Cérémonie couplée ce mardi 14 novembre 2021 à la salle des banquets de la mairie de Douala IV : la sortie de la 8e promotion des sages-femmes/maïeuticiens de l'Ecole des sages-femmes de Douala (Esfd) et la rentrée académique de la 11e promotion de la même filière. La cérémonie était présidée par le représentant du délégué régional de la Santé pour le Littoral, Noel Matouke, chef de service des Affaires générales, en présence d'un représentant du sous-préfet de Douala IV et la directrice de l'école, le Dr Eddie-Laure Mbomè.

Trois ans après leur formation à l'Esfd, située à Bonendalè (arrondissement de Douala IV), ces jeunes filles et garçons sont prêts à exercer la profession de sages-femmes/maïeuticiens. La cérémonie de remise de parchemins, point final de ces années de formation, a été l'occasion pour le personnel enseignant de rappeler le rôle capital joué par les personnels paramédicaux dans une formation sanitaire. Et en particulier celui des sages-femmes dans une maternité.

Ces lauréats qui ont achevé leur formation sont qualifiés et compétents dans des domaines comme le planning familial, l'accouchement, les suites de couches, le suivi du nouveau-né, la prévention des grossesses indésirées, des infections sexuellement transmissibles et du sida, le dépistage des affections gynécologiques, la prise en soin holistique de la femme et de l'enfant de la naissance à deux ans, etc.

Leur travail doit tourner autour de la mère et de l'enfant, pendant les consultations prénatales, pendant l'accouchement et après la délivrance. En conclusion, elles doivent entourer les femmes enceintes de patience, de compréhension, être à leur écoute à temps et à contretemps.

Le représentant du régional Minsanté a prescrit réactivité, rigueur et attention aux lauréats : il est question de redonner à la profession de sage-femme/maïeuticien ses lettres de noblesse. La 11e promotion, dont c'était la rentrée solennelle, est composée de 26 étudiantes. Pour la petite histoire, la formation des sages-femmes a été ouverte pour la première fois au Cameroun en 1973.