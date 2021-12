Cameroun: Arbre de Noël - Montagne de cadeaux à Memiam

Mme Habissou Bidoung, Sg de la Fondation Chantal Biya (FCB), a présidé la traditionnelle cérémonie hier dans le Nyong et So'o, au nom de la première dame.

C'est déjà la Noël ce 20 décembre à l'Ecole publique Les Champions FCB de Memiam, petite localité située à une dizaine de kilomètres de Mbalmayo dans le Nyong et So'o, région du Centre. L'école qui a revêtu ses atours des grands jours a mobilisé la quasi-totalité de la communauté villageoise. En première ligne, les élèves de la maternelle, tous beaux dans leurs vêtements de cérémonie blancs.

A côté d'eux, leurs aînés du primaire. Alors qu'ils rongent leur frein, tout en se faisant bercer par les douces sonorités sélectionnées par le disc-jockey, grands et petits ont les yeux rivés sur la cour. Une montagne de cadeaux trône en plein milieu, non loin d'un Arbre de Noël ployant sous les guirlandes et les boules de neige synthétiques. Eclatants dans du papier doré ou écru entouré de rubans verts et de rouges, les paquets cadeaux ne passent pas inaperçus. Curieux, les petits écoliers s'amusent, dans leur attente, à deviner les contenus. D'aucuns parient même sur l'éventualité de la présence de la première dame, Chantal Biya. Ils se perdent en conjectures.

A 14h50, l'accélération des roulements de tam-tams et de tambours indique l'arrivée de la représentante personnelle de la première dame, Mme Habissou Bidoung, chargée de mission a la présidence de la République, secrétaire générale de la FCB. Cela fait deux ans que les pupilles de Mme Chantal Biya n'ont pas reçu une visite de ses envoyés. En raison de la pandémie du Covid-19. Aussi, prend-on immédiatement des nouvelles, après l'accueil, l'exécution de l'Hymne national et la prière œcuménique.

Du directeur de l'établissement, Simon Pierre Bengono, l'on apprend ainsi que sur les 330 élèves inscrits cette année scolaire, 254 ont participé aux examens des première et deuxième séquences. Le tableau de leurs performances indique 49 moyennes allant de 18 à 20 sur 20. 46 autres de 15 à 17 ; 103 de 11 à 14, et 36 de 0 à 10. S'agissant de la session 2021 des examens officiels, 21 candidats sur 25 ont obtenu leur entrée en 6e ou en première année de l'enseignement technique. Et au Cep, l'école a enregistré un score de 100% grâce au succès de ses 28 candidats.

Pour les examens de passage, 226 élèves sur 250 sont passés en classe supérieure. Sur le plan sanitaire, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans l'école grâce à l'application scrupuleuse des mesures barrières. Des raisons suffisantes pour célébrer Noël avec faste cette année. Mme Chantal Biya, marraine de l'école, a veillé à ce que l'esprit de Noël demeure. Aussi, les 368 élèves sont-ils repartis chacun avec un cadeau. Pour leur plus grande joie. La cérémonie, fort courue, a connu la participation des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et des élites du département du Nyong et So'o.