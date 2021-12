Cameroun: Tourisme, loisirs et hôtellerie - La formation sera harmonisée

Un forum de lancement des programmes d'enseignement dans ce secteur ouvert hier à Yaoundé.

La formation en tourisme, hôtellerie et loisirs sera désormais la même sur l'étendue du territoire national. Le manuel élaboré par le ministère du Tourisme et des Loisirs (Mintoul) et qui comporte le référentiel y relatif a fait l'objet d'un forum présidé par le ministre d'Etat, Bello Bouba Maïgari hier à Yaoundé. Selon lui, la nécessité d'harmoniser les programmes de formation et de concevoir des programmes nationaux de formations professionnelles en matière de tourisme s'imposait et le gouvernement a pris la décision de le faire. " Il faut que la destination Cameroun garantisse aux touristes, un standard d'accueil et de services répondant aux standards internationaux ", a-t-il déclaré à l'ouverture des assises.

En effet, chaque structure de formation élaborait jusqu'ici ses propres programmes. D'où la disparité et le désordre observé aussi bien dans l'apprentissage que dans la qualité des services. Le programme harmonisé qui fait l'objet du forum a donc été élaboré, de commun accord par les ministères concernés par la formation professionnelle et le secteur du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie.

Il a ensuite été transmis à la primature et le Premier ministre chef du gouvernement a autorisé son entrée en vigueur pour l'année académique 2021-2022. " Ce document contient les compétences générales que les apprenants doivent acquérir au terme de leur formation et les matières qui doivent être enseignées ", a indiqué Nji Joseph Adu, directeur de la division de la formation en tourisme, hôtellerie et loisirs du Mintoul.

Au rang des participants à ces assises, les directeurs d'établissements de formation publics et privés. Les travaux qui s'étendent sur deux jours sont meublés par différentes présentations des programmes par niveaux de formation dont le Cap, le Bts, la licence et le master.