Cameroun: Cinq joueuses dans la nature

Pour participer au Championnat du monde de handball féminin, le coach Serge Christian Guebogo a retenu 16 joueuses.

Sauf qu'au moment de rentrer au pays, il ne se retrouve qu'avec 11 filles, cinq ayant quitté le groupe, bien avant la fin du tournoi pour les quatre premières et une après tous les matches. Le départ de la première vague est constaté le 9 décembre dernier. Alors qu'il faut effectuer les tests Covid-19 d'avant-match, les absences de Jasmine Yotchoum, Apolline Ekobena Abena, Jodelle Clarisse Madjoufang et Amélie Cevanie Mvoua sont constatées et signalées par la Fédération camerounaise de handball.

L'Espagne, pays hôte, ouvre une enquête, ainsi que la fédération internationale de handball. La sécurité a été renforcée autour de l'équipe. Cette pression est retombée jeudi dernier au moment de quitter Lliria. Et c'est sur le chemin du retour, le lendemain à Madrid, que Gisèle Nkolo a aussi pris à son tour le chemin de la clandestinité. A côté des Camerounaises, on a également appris la fuite de joueuses Congolaises, d'un membre de leur encadrement technique et d'une joueuse iranienne.