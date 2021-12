Congo-Kinshasa: UNIKIN - Les professeurs membre de l'Apukin menacent d'aller en grève

A quelques semaines de l'ouverture de l'année académique 2021-2022, les professeurs de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), membre de l'APUKIN menacent d'aller en grève à cause de la non tenue des promesses du Chef de l'Etat. Ils fustigent principalement la précarité des conditions de vie et de travail et l'inaction du gouvernement dans l'exécution de ses engagements, conformément aux revendications des professeurs qui datent de plusieurs années, rapporte le communiqué de l'Association des Professeurs de cet établissement parvenu à la rédaction du journal La Prospérité.

Dans ce communiqué, l'APUKIN dit constater avec regret que toutes les promesses formulées par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de deux rencontres qu'elle a eues avec lui, sont à ce jour restées lettre mortes.

"Le Président de la République, Chef de l'Etat, a reçu à deux reprises les délégations des professeurs de l'ESU et a fait des promesses fermes sur son appui et son accompagnement auprès du Gouvernement de la République pour la réalisation de ces dernières, lesquelles promesses figurent dans le plan d'action du Gouvernement de l'Union sacrée. Cependant, malgré le soutien du Président de la République, Chef de l'Etat, l'appui du Premier ministre Sama Lukonde, Chef du Gouvernement, et la volonté manifeste du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, la matérialisation de ces promesses semble être bloquée ", souligne le communiqué.

Parlant de la précarité des conditions de vie et de travail, l'APUKIN souligne que depuis 2017, la situation des professeurs s'est rapidement dégradée, entrainant une perte énorme de leur pouvoir d'achat.

"Cette dégradation a été aggravée par l'absence des soins de santé et d'assurance vie. En effet, le professeur malade prend en charge tous les frais médicaux sans aucune contribution de l'employeur, et la famille prend en charge tous les frais funéraires lors du décès du professeur", indique le communiqué.

S'agissant de l'inaction du gouvernement dans l'exécution de ses engagements, l'APUKIN s'interroge sur ce qui constitue le frein aux promesses faites par le chef de l'Etat lors des deux rencontres qu'il a eues avec les professeurs. Parlant du comité de gestion de l'UNIKIN, l'APUKIN dénonce le non-respect des accords de partenariat.