Congo-Kinshasa: Tout en prônant la masculinité positive - Le Prof. Dr. Blaise Muya dénonce l'influence des inégalités du genre en matière de santé de la reproduction

La transformation des normes sociales (pesanteurs socioculturelles) pour arriver à un partenariat social équilibré où chaque personne jouit pleinement des droits sans discrimination est et reste le cheval de bataille du Professeur, Docteur Blaise Muya, actuel Recteur à l'Université Simon Kimbangu de Kinshasa et chercheur de grande envergure.

Une façon de promouvoir la notion sur la masculinité positive qui a récemment regroupé une demi-dizaine de Chefs d'Etats d'Afrique à Kinshasa, Capitale de la République démocratique du Congo. Une notion qui voudrait à ce que les hommes et garçon participent à l'avancement de l'égalité entre sexe et l'élimination de toutes les violences à l'endroit des femmes et filles. Depuis 2015, le Professeur Blaise Muya avait réalisé une étude sur le GENDER avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Une contribution scientifique dans le domaine sociologique avec un penchant socioanthropologique pour repérer le lieu d'origine et du développement des contradictions inhérentes à la réalité entre homme et femme.

Dans son œuvre : " de l'influence des inégalités du genre sur la jouissance des droits en matière de reproduction en République démocratique du Congo", le Professeur Blaise Muya aborde une problématique très complexe. Celle de la lutte acharnée des femmes qui ne cessent de prévaloir l'égalité des sexes et leur autonomisation dans la vie familiale, sociopolitique et socio-économique, face à un regard croisé que certains hommes font à l'égard des femmes dans tous les domaines. En matière de santé de la reproduction, les femmes montent au créneau pour réclamer, à juste titre, leurs droits en matière de planification familiale.

C'est dire qu'elles demandent un espacement des naissances et du nombre d'enfants, au regard des risques qu'elles courent, en mettant au monde dans des conditions inhumaines. Dommage que certains hommes se comportent en dictateurs, en ne prenant pas les points de vue de leurs épouses, leurs partenaires conjugaux. Sociologue de son Etat, le Professeur Docteur Blaise Muya, homme de terrain, a procédé à l'observation directe, par une enquête par questionnaire et à des interviews dans les provinces congolaises selon l'ancienne configuration.

A l'occurrence, Kinshasa, Bandundu, Kongo Central, Kasaï occidental, Katanga, Nord et Sud-Kivu. Selon les résultats de son enquête, il se dégage dans la quasi-totalité des provinces enquêtées, une impression selon laquelle le mariage fondé sur la coutume et d'autres pratiques religieuses et confessionnelles défavorisent les femmes quant à la possibilité d'éviter une grossesse ou d'espacer les naissances quand elles le peuvent. Contraste ! Même les femmes qui sont suffisamment informées sur les services de planification familiale subissent ces pesanteurs et les idéologies confessionnelles qui les contraignent à aller à l'encontre de leur volonté et de leurs droits en matière de santé sexuelle et réproductive. Voilà pourquoi, elles ne cessent d'être exposées à des grossesses trop rapprochées avec tous les risques.

Recommandations

Très engagé d'avoir une société congolaise équilibrée et basée sur le respect des droits, le Recteur Blaise Muya recommande la multiplication des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'importance et les avantages de la planification familiale.

Planification familiale face à la santé

La planification Familiale sauve la vie des mères et des nouveau-nés et peut contribuer de manière substantielle à réduire la pression sur le système sanitaire. En effet, elle contribue à réduire la mortalité maternelle et infantile. Elle permet aux femmes, de mieux récupérer de l'accouchement précédent et augmente les chances de survie des nouveau-nés d'environ 50%. Elle peut également contribuer à baisser la pression sur la demande vaccinale. Dans le même ordre, selon le rapport de l'UNFPA, si rien n'est fait pour ralentir la croissance démographique, les besoins en médecine atteindra le double de l'effectif du personnel actuellement en fonction, soit près de 6.000 médecins à recruter et à former pour l'horizon 2030. Le besoin en zones de santé supplémentaires sera alors de 52 nouvelles zones à construire et à équiper.

Par ailleurs, les programmes de planification familiale aident à prévenir les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, en encourageant l'utilisation de préservatifs. De même, la prévention des grossesses non désirées chez les femmes séropositives évite la transmission de mère à l'enfant.

Planification familiale face à l'économie et l'emploi des jeunes

Avec environ 61% de la population âgée de moins de 20 ans, la configuration actuelle de la pyramide des âges de la RDC exerce une forte pression sur son économie et participe à la mitigation des bénéfices socio-économiques de l'embellie économique que le pays a connue entre 2010 et 2015.

Un meilleur contrôle de la fécondité à travers la planification familiale pourrait contribuer à inverser sensiblement la tendance. En effet, le nombre des personnes à prendre en charge (moins de 15 ans) pourraient passer de 34,7 millions en 2015 à 62 millions en 2050 contre 133,2 millions si rien n'est fait.

Ce qui signifie que moins d'investissements seront alors nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les plus jeunes et que des ressources seront disponibles pour être investies dans le développement économique et l'amélioration des conditions de vie de la population.

Selon les projections démographiques des Nations Unies, avec la tendance actuelle, le nombre de nouveaux arrivants sur le marché du travail (15-24 ans) devrait passer de près de 14 millions en 2015 à 25 millions en 2030 et à plus de 38 millions en 2050. L'un des plus grands défis de la forte croissance démographique concerne donc l'emploi des jeunes. Avec une transformation rapide de la structure par lige et une baisse des ratios de dépendance.