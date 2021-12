Congo-Brazzaville: Dénomination - Le Centre culturel russe devient Maison russe

Lors d'un déjeuner de presse tenu le 16 décembre à Brazzaville, la directrice de lex-Centre culturel russe, Maria Fakhrutdinova, a dévoilé les enjeux de la nouvelle dénomination de la structure qu'elle dirige.

" En avril 2021, les Centres culturels russes du monde entier ont changé de dénomination. Désormais, ils portent le nom Maison russe. Le concept de la maison reflète bien les valeurs de la structure et de la Russie elle-même ", a expliqué la directrice de la Maison russe. A dire vrai, l'année dernière, le Quartier général Rossotrudnichestvo a lancé un concours à tous les visiteurs des Centres culturels russes pour trouver un nom plus amical pour les étrangers. C'est celui de Maison russe qui a été retenu.

Maison russe, plus ouverte et plus accessible

La Maison russe a ouvert les portes à un public plus large mais a aussi touché des secteurs de plus en plus diversifiés. Dans le cadre de la coopération avec les lycées où la langue russe est enseignée, en effet, des ateliers de théâtre ont été lancés avec le concours du théâtre des arts libres. Les descentes dans des lycées, y compris ceux de l'arrière-pays, se poursuivront à partir de janvier prochain. La Maison russe va également accueillir le Festival du théâtre entre les lycées l'année prochaine.

Il est vrai que la Maison russe va élargir l'accompagnement des jeunes tout en sauvegardant les traditions. Mais les programmes dédiés aux adultes ne sont pas mis à l'écart pour autant, a précisé Maria Fakhrutdinova. La Maison russe entend augmenter le pourcentage de femmes dans ce programme. Car il n'est toujours pas évident pour elles de se promouvoir comme femmes leaders. " Étant ressortissante d'un pays où le pourcentage de femmes est élevé dans le monde des affaires, nous voudrons accompagner les femmes africaines dans le processus d'épanouissement de leurs talents ", a fait savoir la directrice de la Maison russe.

Par ailleurs, la Maison russe poursuivra la consolidation des compétences à travers plusieurs initiatives, notamment celle dénommée " Nouvelle génération " qui réunit des jeunes leaders du Congo et du monde entier.