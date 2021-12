Congo-Brazzaville: Septième ART - Le Rocher des âges lance son module cinéma ce samedi

Situé au carrefour du Château d'eau de Pointe-Noire, le Centre d'affaires le Rocher des âges ouvre le 25 décembre son espace cinéma avec la projection gratuite sur grand écran de deux films en matinée et en fin d'après-midi.

L'ouverture au public du cadre moderne de projection des films obéït à la vision du Rocher des âges de soutenir l'art et la culture en général et le cinéma en particulier. Ainsi, seront projetés régulièrement sur grand écran les films produits localement, ceux du continent et les films produits par les grandes firmes du monde.

Grâce à un matériel électro acoustique de pointe et des équipements et matériel haut de gamme, les cinéastes, cinéphiles et autres amoureux du septième art vivant dans la ville océane ont désormais une salle ultramoderne et confortable pouvant assouvir leur passion.

Par cette innovation, le Rocher des âges entend faire la promotion du cinéma congolais mais aussi valoriser le cinéma par la projection en version HD des films locaux et étrangers que le public appréciera en version originale. Signalons que le Rocher des âges est un centre d'affaires de proximité doté d'un amphithéâtre ou salle polyvalente de 350 places et d'une salle de fête de 250 places. Du 3e au 6e étage, il compte également en son sein des bureaux en location et un espace de coworking.