Congo-Brazzaville: ART culinaire - La gastronomie congolaise à l'honneur à Brazzaville

Organisée du 21 au 28 décembre à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat, par le ministère du Tourisme et des Loisirs, la première édition de la Semaine de la gastronomie congolaise est une opportunité de découvrir les spécialités culinaires locales faites à base de produits du terroir.

La ministre du Tourisme et des Loisirs, Destinée Hermella Doukaga, a lancé officiellement les activités de la gastronomie congolaise qui durera huit jours, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les visiteurs auront, en effet, à déguster des mets consommés dans chacun des douze départements du pays, notamment des poissons de mer, des crustacées, de la viande, des chenilles, des fibres sauvages, des légumes, des ignames, des bananes et bien d'autres.

" Le ministère du Tourisme et des Loisirs offre aux restaurateurs l'opportunité de dévoiler au monde entier, non seulement leurs talents culinaires, mais aussi et surtout les richesses intrinsèques d'une gastronomie typiquement congolaise ; une nourriture dont nous pouvons être fiers ", a rappelé la directrice générale des Loisirs par intérim, Chanelle Stévy Souami Seybault.

Elle a exhorté les restaurateurs à puiser au plus fond de leur imagination pour créer un cocktail de saveurs des douze départements du pays et à réinventer la culture de " manger bien " avec les produits locaux. Le but étant, a-t-elle expliqué, de faire barrage aux habitudes alimentaires récentes marquées par des recours systématiques aux plats industriels préparés, surgelés et transformés. Chanelle Stévy Souami Seybault a également insisté sur la nécessité d'offrir à la population une alimentation bio, sûre, saine, équilibrée.

Une initiative appréciée par l'administrateur-maire de Makélékélé, Edgar Bassoukissa, qui a déclaré que cette rencontre rappelle les semaines culturelles qui se tenaient au stade Marchand, dans le premier arrondissement de Brazzaville. " L'organisation de la première édition de la Semaine de la gastronomie congolaise montre l'engagement du gouvernement à multiplier les actions tendant à la diversification de l'économie et à magnifier le travail productif. C'est aussi une opportunité, mieux une vitrine qui exprime de toute évidence la richesse culinaire de notre beau pays. C'est une formidable occasion qui est donnée aux Congolais de découvrir et de se familiariser aux mets préférés des différents départements ", a-t-il déclaré.

La ministre Destinée Hermella Doukaga, quant à elle, a indiqué que la Semaine de la gastronomie congolaise reflète l'identité culturelle congolaise. " Elle nous offre l'occasion de découvrir les saveurs de nos différentes localités, d'apprécier les savoir-faire des professionnels à la tâche, mais surtout de profiter pleinement de l'émulation en cette période qui marque la fin de l'année 2021 ", a-t-elle conclu.

Notons qu'un concours sera organisé à la fin de cette rencontre où des prix seront décernés aux trois meilleurs restaurateurs. Le restaurateur le plus respectueux de l'environnement recevra un prix spécial. La vision des organisateurs est d'organiser cet événement de manière tournante dans les départements et même les ambassades.