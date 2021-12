Afrique: Echanges - Le Congo présent à la conférence interafricaine de prévoyance sociale

Le ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a représenté le pays à la 31e session du Conseil des ministres de la Conférence internationale de la prévoyance sociale (Cipres) au Bénin où plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la protection sociale.

" Il y a nécessité pour les Etats membres de cette institution d'œuvrer à l'instauration du système de couverture maladie universelle, à la promotion du secteur de la prévoyance sociale, à l'extension de la couverture sociale aux populations actuellement non couvertes, à la sauvegarde des droits acquis par les travailleurs migrants, la bonne gouvernance des organismes de prévoyance sociale ", a déclaré le ministre d'Etat béninois chargé du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, représentant le président Patrice Talon, à l'ouverture des travaux de la 31e session Cipres.

Selon lui, l'Afrique a la couverture de protection sociale la plus faible du monde soit moins de 17,8% de la population totale par rapport à la moyenne mondiale qui est de 45% et la zone Cipres se retrouve à environ 10% de couverture. Pour sa part, la ministre béninoise du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Mathys, a souligné la nécessité pour les organismes de prévoyance sociale de s'adapter au contexte de pandémie de la covid-19 pour faire face aux défis à relever.

Lors de la 31e session du Cipres, les membres de la Commission de surveillance de la prévoyance sociale ont été désignés, la situation des contributions des Etats membres a été évoquée. Il y a eu également l'examen et l'adoption du projet de contrat d'objectifs à assigner à ladite Commission. La lanterne des participants a été éclairée sur la mise en place effective du Fonds d'investissement africain des organismes de prévoyance sociale, la couverture sociale des acteurs du secteur informel. Pour la présidente du Conseil des ministres de la Cipres, toutes les décisions prises sont importantes et opportunes pour permettre l'adaptation des prestations aux besoins nouveaux dont la problématique de l'élargissement du champ de la protection sociale à toutes les catégories de la population. La prochaine session aura lieu au Togo, en juin de l'année prochaine.

La Cipres est mise en place le 21 septembre 1993 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, conjointement par les ministères des Finances et ceux chargés de la Prévoyance sociale. Elle a pour missions de fixer les règles communes de gestion ; instituer un contrôle de la gestion des organismes de prévoyance sociale ; réaliser des études et élaborer des propositions visant à l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de prévoyance sociale ; faciliter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, d'une politique de formation initiale et permanente des cadres et techniciens des organismes de prévoyance sociale des Etats membres.