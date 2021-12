Congo-Brazzaville: Slam - Une prestation réussie pour Mwassi Moyindo

La slameuse congolaise Mwassi Moyindo était sur scène, le week-end dernier, pour un spectacle qui a laissé de la saveur au public brazzavillois, passionné de ses mots qu'elle accorde bien en mélodie. Pour l'artiste, l'objectif a été atteint.

Une soirée poétique et musicale en début de week-end dernier, une tenue décontractée dans un cadre ethno-chic, les pieds nus sur le podium avec ses locks qui rappellent bien son amour pour ses origines noires, le sourire aux lèvres et un regain d'énergie, Mwassi Moyindo a opté pour de la simplicité comme à son habitude afin de servir des litres de vers au public venu nombreux, le 17 décembre, au restaurant Bali, pour assister à son spectacle de slam qui a clôturé également son année artistique 2021.

Pour cette soirée, la jeune artiste a eu à colorer différemment son podium, au regard de ce qu'elle fait d'habitude. C'est, d'ailleurs, pourquoi on a pu remarquer qu'elle était accompagnée sur scène par une guitare classique, une guitare basse, trois percussionnistes et un saxophoniste. Le répertoire proposé au public regroupait quelques singles déjà interprétés lors de ses précédentes sessions live, à savoir "Reste", "Survivante", "Toi que j'aime", "Besoin j'avais", "Reflet au crépuscule".

En guest, il y avait ses deux morceaux " Zala yo " et " Ngiena ", sortis cette année, qu'elle a eu le plaisir de slamer sur scène en chœur avec le public. Ses textes axés sur les valeurs culturelles, l'identité africaine, la femme, l'affirmation de soi, le respect, l'amour... ont su captiver le public durant plus d'une heure trente minutes. " Bravo ! C'était un beau spectacle en couleurs et en mots. Un spectacle paisible et enrichissant pour l'âme ! Continue ainsi Mwassi Moyindo ", a laissé entendre Davy Samba.

Satisfaite de la présence du public qui avait une fois de plus répondu présent à son invitation et mis de l'ambiance durant tout son show, Mwassi Moyindo se dit reconnaissante. " Je dirai que j'ai un public fidèle qui vient à chaque fois lors de mes spectacles et les écouter comme ça, répéter les refrains, chanter en chœur avec moi m'a énormément réjouie ", a-t-elle confié.

A l'orée de la nouvelle année, la jeune artiste est restée discrète quant aux projets sur lesquels elle serait à pied d'œuvre. " Pas beaucoup à dire pour le moment. Nous irons où le public nous mènera. Tout dépendra de la demande du public, du soutien, de l'accompagnement. Des singles ou des albums en projection ? On ne sait pas. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est bien parti pour avancer. En passant, bonnes fêtes de fin d'année à tous et merci au public ! ", a fait savoir Mwassi Moyindo, de son vrai nom Theresa Diakanua.