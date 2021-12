Cameroun: Appui aux réformes économiques - Un accord de prêt de la BAD de 98,4 milliards

La cérémonie de signature du protocole entre les deux parties a eu lieu le 3 décembre 2018 au ministère de l'Economie

. Un taux de croissance estimé à 3,8 % contre 3,5% à la même période l'année dernière; des déficits budgétaires maîtrisés et un taux d'inflation en deçà de 3 %. Ce sont là les trois indicateurs qui montrent que le Cameroun est sur la bonne voie dans son processus de réformes économiques qu'il a engagé il y a quelque temps. Des résultats en partie obtenus grâce à la première phase du programme d'appui à la compétitivité et à la croissance économique au Cameroun. D'après le communiqué de presse rendu public par la Banque africaine de développement, ce programme a contribué à la baisse des tensions de trésorerie et donne une marge de manœuvre budgétaire au gouvernement pour l'exécution sans grande difficulté du budget de l'Etat.

Cette première phase aura aussi permis au niveau régional, de contribuer à la reconstitution des réserves de change regroupées de la CEMAC contribuant ainsi à la stabilité du franc CFA. Assez donc pour motiver la Banque africaine de développement (BAD) qui vient donc d'approuver un prêt de 150 millions d'euros, soit 98,4 milliards de F au titre de la deuxième phase du programme d'appui à la compétitivité et à la croissance économique au Cameroun (Pacce 2).

La signature du protocole d'accord de prêt entre Solomane Kone, responsable pays groupe de la BAD et Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) s'est déroulée le 3 décembre 2018 dans la salle de conférences de ce département ministériel, en présence de quelques membres du gouvernement. Trois secteurs sont identifiés pour la mise en œuvre du Pacce 2 qui s'étend de novembre 2018 à décembre 2019. Il s'agit de l'agriculture, de l'énergie et du transport.

S'agissant du secteur des transports, le Minepat a indiqué que la compétitivité de notre économie dépend aussi de la qualité des infrastructures de transport. Il faut dire que Pacce 2 va également permettre de poursuivre et approfondir les actions de réforme axées sur l'amélioration du cadre de gestion des finances publiques et le renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs retenus pour ce deuxième volet. Avec la signature du Pacce 2, le portefeuille actif de la BAD au Cameroun est lourd de plus de 1000 milliards de F pour 24 projets.