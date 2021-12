Congo-Brazzaville: Zones économiques spéciales - Un opérateur pour encourager les industriels

Les autorités congolaises s'activent pour l'opérationnalisation de l'Agence de planification, de promotion et de développement des Zones économiques spéciales (APPD-ZES) créée par la loi depuis juin 2017. L'agence devrait contribuer à booster les activités des quatre ZES prévues à Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo-Ollombo et Ouesso.

Un atelier national de validation des documents administratifs et financiers de l'APPD-ZES a été ouvert, le 21 décembre, à Brazzaville par le ministre des ZES et de la Diversification économiques, Émile Ouosso. Durant trois jours, les participants à ces assises vont examiner et approuver les documents indispensables à l'opérationnalisation de l'APPD-ZES.

Initiés par le gouvernement congolais, les travaux de l'atelier ont bénéficié du soutien de la Banque mondiale, à travers le Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité (Padec). L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante du Padec, selon son coordonnateur, Benoît Ngayou, qui porte sur la gestion et le développement du secteur des transports et de l'infrastructure industrielle. " Le projet a été sollicité, depuis 2018, pour appuyer le ministère des ZES dans l'opérationnalisation de l'APPD-ZES, notamment dans l'appui à l'actualisation de l'étude de faisabilité de la ZES de Pointe-Noire, la tenue du forum sur la ZES de Pointe-Noire, le renforcement des capacités opérationnelles de l'APPD-ZES (acquisition du matériel de transport, équipements informatiques et mobilier de bureau) ", a indiqué Benoît Ngayou.

Il faut souligner que l'agence en cours d'opérationnalisation a le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, doté d'un conseil d'administration. Il est l'opérateur en charge de développer les ZES. Une étape importante dans le développement industriel et le processus de diversification de l'économie congolaise, a estimé Émile Ouosso." Le ministère, assisté par quelques services déconcentrés de l'État, à savoir la direction générale de la comptabilité publique et la direction départementale du travail de Brazzaville, avait entrepris la rédaction des documents administratifs et financiers de l'APPD-ZES, documents à soumettre à la session inaugurale du Conseil d'administration ", a ajouté le ministre.