Congo-Kinshasa: Bavures policières - Jean-Claude Katende préconise une formation en droit des agents de l'ordre

Le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) a déploré des bavures policières enregistrées dans la capitale congolaise ainsi que dans certaines autres parties du pays. A l'en croire, cette situation trouve son essence dans le recrutement et la formation même de ces agents de police.

" Il est important de relever d'abord que ce sont des cas que notre organisation condamne avec fermeté. Cela ne peut être justifié par rien ", a noté avec fermeté Me Jean-Jacques Katende, dans une réaction à la presse, le 21 décembre, ajoutant qu'il est important de pouvoir évaluer les policiers.

La plupart d'entre eux, a-t-on appris, ont été recrutés dans des conditions ne répondant à aucun critère. Aujourd'hui, il y a même des bandits au sein de la police nationale congolaise. Cette évaluation est très importante puisqu'elle va définir le background de chacun des policiers et voir quelles sont les solutions à apporter.

Mais d'emblée, pour réduire sensiblement ces bavures policières constatées dans le pays et plus particulièrement à Kinshasa, le juriste et défenseur des droits de l'homme préconise, au rang des solutions, la formation de ces agents de l'ordre aux droits de l'homme ainsi qu'aux lois de la République. Me Jean-Claude Katende en appelle également à des sanctions sévères et publiques contre ceux qui s'écartent des lois.

Il estime important de récompenser aussi des policiers qui se distinguent par leur façon d'accomplir leurs tâches. " La première parmi des solutions, c'est de former ces policiers aux droits de l'homme, à maîtriser et à comprendre la Constitution ainsi que les lois de la République et à les sensibiliser de façon à se conduire comme des véritables gardiens de l'ordre public ", a-t-il souligné. Après, a poursuivi le juriste, il est aussi important de sanctionner de la manière la plus sévère les policiers qui s'écartent des lois de la République.

La responsabilité de la hiérarchie

Pour Me Jean-Claude Katende, ce mal qui mine la police congolaise ne peut épargner les responsables de ce corps de métier. A son avis, certains de ces responsables doivent être remis en cause. " Ces derniers favorisent des comportements qui ne sont pas conformes à la loi. Ce, en encourageant certaines mauvaises pratiques ", a fait savoir le président de l'Asadho. Pour soutenir son point de vue, il a évoqué le cas des plaques d'immatriculation des véhicules qui sont souvent arrachées par les policiers sur la chaussée et souvent, avec les encouragements de leurs chefs hiérarchiques.