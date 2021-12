Congo-Kinshasa: Est du pays - L'ONU préoccupée par la persistance de l'insécurité

Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) a adopté, le 20 décembre, à new York, la résolution 2612 qui proroge d'un an le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco).

Saisissant l'occasion, la mission onusienne a rappelé, dans sa résolution, le rôle du gouvernement congolais, celui de protéger les civils se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction, notamment de les protéger des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Pour sa part, la Monusco veillera au respect des principes fondamentaux du maintien de la paix que sont " le consentement des parties, l'impartialité et le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou pour la défense du mandat ".

Les quinze membres du Conseil de sécurité ont, dans le même ordre d'idées, réaffirmé leur attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo (RDC) et de tous les États de la région. Pour l'ONU, les principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale ne souffriront d'aucune faille, car faisant partie du champ de son action relative au maintien de la paix.

Toujours dans sa résolution 2612, le Conseil de sécurité s'est dit préoccupé par la persistance de la violence et de l'insécurité à l'est de la RDC. " La RDC reste en proie à des cycles récurrents et nouveaux de conflits et de violence persistante perpétrée par des groupes armés étrangers et nationaux, qui exacerbent une crise profondément préoccupante en matière de sécurité, de situation humanitaire et de droits humains, ainsi qu'à la violence intercommunautaire et à la violence des milices dans certaines régions du pays ", peut-on lire dans ce document. Bien plus, l'ONU signale l'existence des liens solides entre des groupes armés et des réseaux terroristes dans cette partie du pays, tout en soulignant que de tels liens peuvent exacerber davantage les conflits et contribuer à saper l'autorité de l'État.

Prenant acte des efforts que le gouvernement et le peuple congolais déploient en faveur de la réalisation de la paix et constatant l'action que mènent les Forces armées de la RDC de concert avec la Monusco dans la lutte contre les groupes armés, l'ONU engage le gouvernement congolais à entretenir une coopération étroite avec les différentes parties impliquées dans cette lutte tant sur le plan national qu'international.