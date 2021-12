Congo-Brazzaville: Pdac - Le budget 2022 arrêté à la somme de vingt milliards FCFA

Le comité de pilotage du Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) a adopté, le 21 décembre, à Brazzaville le budget de l'exercice 2022. Le montant validé s'élève à hauteur de vingt milliards FCFA.

Le budget adopté va permettre de consolider les activités du projet. Il s'agit du financement des plans d'affaires de commercialisation, de transformation et de transport des produits agricoles dont le coût estimé est de deux milliards FCFA. Le Pdac va financer à hauteur d'un milliard FCFA les activités agropastorales et halieutiques. Un milliard cinq cent mille FCFA sera utilisé dans le financement des activités de relance et de résilience agricoles à la suite de la covid-19.

Il est également prévu la signature d'un contrat avec l'Institut international de l'agriculture tropicale qui va appuyer le Congo dans la recherche. Les principaux bénéficiaires de ce partenariat vont être l'Institut national de recherche agronomique, le Centre national de lutte contre les maladies de culture et le Centre national de semences améliorées.

D'autres dépenses vont concerner la réhabilitation des pistes agricoles et bien d'autres infrastructures. A cela s'ajoutent les travaux d'électrification de l'agropole de Dihessé (Bouenza) et l'électrification du centre d'appui technique d'Inoni Falaise, etc. " Nous n'avons pas trop de nouvelles actions en tant que telles, même si nous allons intervenir dans les zones agricoles protégées et dans les incubateurs. Cela fait partie des structures agropastorales que nous appuyons déjà ", a fait savoir le coordonnateur du Pdac. " La date de clôture du projet est prévue pour le 31 juillet 2022. Nous avons vingt milliards à dépenser, c'est lourd comme travail. Raison pour laquelle on a évoqué l'extension du projet. Mais ce n'est pas notre objectif principal ", a-t-il relevé.

Présidant le comité de pilotage, Sosthène Likouka, pour sa part, a souligné l'importance de solliciter l'extension du projet auprès de la Banque mondiale (BM), afin d'exécuter toutes les activités prévues. Lancé en juillet 2018, le Pdac est financé par la BM à hauteur de soixante milliards FCFA. Ce projet a pour objectif d'améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés de groupes de producteurs et des micro, petites et moyennes entreprises agroindustrielles, dans des zones sélectionnées, et d'apporter une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou de situation d'urgence répondant aux critères d'admissibilité.