Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - Le personnel de l'hôpital général d'Owando formé à l'accueil des malades

Afin d'améliorer la qualité de l'accueil des malades et autres usagers dans les hôpitaux du Congo, Davy Herman Malanda, directeur exécutif du Centre de prévention, de promotion, d'éducation et de veille sanitaire (CPPEVS), a animé, à l'intention du personnel de l'hôpital général 31-juillet 1968 d'Owando, dans la Cuvette, une formation axée sur " L'impact de la communication, l'accueil et les droits des malades, sur la qualité des soins de santé et l'image de l'hôpital ".

L'accueil étant le premier maillon de la chaîne de soins, donc le premier soin à administrer aux malades dans une structure sanitaire, le CPPEVS, qui œuvre pour l'éducation à la santé, la prévention des maladies, la promotion de la santé et la défense des droits des malades, multiplie des formations à l'endroit du personnel de santé, pour lui rappeler l'importance de cet acte professionnel, qui ouvre la porte vers une guérison certaine des malades.

Dans les hôpitaux, les malades se plaignent souvent d'être mal accueillis, ce qui crée, d'ailleurs, une certaine méfiance envers l'hôpital et son personnel. Pour attaquer le mal à la racine, le CPPEVS a initié des sessions de renforcement des capacités à l'endroit du personnel de santé des hôpitaux sur la qualité de la communication et de l'accueil qu'il doit administrer aux usagers des hôpitaux.

" L'accueil de qualité dans un hôpital rassure le malade qui coopère à son diagnostic et à son traitement, vers une guérison avec satisfaction ", a dit le directeur exécutif du CPPEVS, avant et de remercier Jean-Rosaire Ibara, ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, qui a permis la tenue de cette activité à Owando, sans oublier le préfet du département de la Cuvette, le directeur départemental des services de santé de la Cuvette, le Dr Dominique Obissi, directeur général de l'hôpital général 31-juillet 1968 d'Owando pour leur appui et soutien multiformes. Signalons qu'une formation similaire a déjà eu lieu dans plusieurs hôpitaux de Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Brazzaville et Kinkala.