Afrique: CAN 2022 - La rumeur sur un nouveau report persiste

A moins de vingt jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le feuilleton sur la tenue ou non de cette compétition n'a pas encore livré son dernier épisode.

L'incertitude ainsi que des avis divers sur l'organisation, du 9 janvier au 6 février 2022 de la 33e édition de cette grand-messe du football africain, au Cameroun, laissent perplexes les adeptes du ballon rond.

Initialement prévue pour 2021 au Cameroun, la CAN a été reportée en début 2022, à cause de la pandémie à coronavirus. Comme cela ne suffisait pas, la rumeur pour un nouveau report, une délocalisation voire une annulation pure et simple de la compétition se répand avec insistance.

Le président de la Fédération internationale de football association (Fifa), Gianni Infantino, souhaiterait décaler la compétition en raison de la pandémie du coronavirus. Selon des informations concordantes, une réflexion a été engagée la semaine dernière pour une possible annulation. De plus, lors d'une réunion tenue le 20 décembre à propos de la faisabilité d'une Coupe du monde tous les deux ans, le patron de l'instance mondiale du football a proposé une réforme sur le calendrier des compétitions.

Il voudrait, à cet effet, décaler la CAN. " Si nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir qu'une CAN puisse être jouée dans le cadre d'une fenêtre internationale plus longue à l'automne plutôt qu'en janvier et février, je pense que nous aurons déjà réalisé quelque chose d'assez important pour qu'il y ait moins de perturbations pour de nombreuses ligues qui ont des joueurs de nationalités africaines dans leurs compétitions ", a indiqué Gianni Infantino dans des propos rapportés par RFI.

Plusieurs sources proches des arcanes de l'instance faitière du football mondial signalent même que Gianni Infantino aurait proposé la délocalisation de la compétition au Qatar pour faciliter son organisation. Les dirigeants et amoureux du football africain se demandent ainsi si l'on se dirige, une fois de plus, vers un énième glissement de la CAN au Cameroun. Réuni le 19 décembre après-midi à Doha, au Qatar, et par visioconférence pour ses membres non présents au Qatar, l'organe dirigeant de la Confédération africaine de football (CAF) a écouté les rapports sur l'avancement des derniers travaux et la situation sanitaire dans le pays hôte.

Plusieurs voix s'élèvent

En visite à Yaoundé, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé, le 20 décembre, que la CAN menacée par les desseins de la Fifa et les réticences des clubs européens aurait bien lieu aux dates prévues, du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun. " Nous serons tous présents au Cameroun dans quelques semaines. On peut se rendre compte de l'ampleur des engagements pris pour que les problèmes évoqués ces derniers jours soient réglés. Nous allons organiser cette CAN, en partenariat avec le gouvernement du Cameroun, le peuple du Cameroun, la CAF et le nouveau président de la Fédération camerounaise ", a lancé le Sud-Africain, au terme de la visite du stade où se jouera le match d'ouverture, stade d'Olembé.

Il a, par ailleurs, ajouté que le continent est prêt à montrer au monde le meilleur du football africain, le meilleur de l'hospitalité africaine. " Ce sera une CAN réussie, la plus réussie de toutes ", a-t-il assuré. Malheureusement, nombreux sont ceux qui mettent en doute ses propos et le qualifie même de jouer le jeu de la Fifa au détriment du football africain dont il est " censé représenté dignement. Nous l'attendons au tournent ", déplore un internaute.

La semaine dernière, l'Association européenne des clubs (ECA) avait menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie. Le gouvernement camerounais et la CAF ont annoncé, le 16 décembre dernier, que les supporteurs devront être entièrement vaccinés et présenter un test négatif pour assister aux matches de la compétition.

Selon l'Agence France presse, le 21 septembre 2014, à Addis Abeba, le Cameroun avait été désigné pays-hôte de la CAN-2019. En janvier 2019, la CAF avait estimé que le pays des Lions indomptables n'était pas prêt pour accueillir la compétition et en avait attribué l'organisation au pied levé à l'Egypte. La CAN devait finalement se tenir au Cameroun en 2021 mais avait été repoussée d'un an en raison de l'épidémie de coronavirus. Le pays de Samuel Eto'o n'a-t-il pas de chance ?

Le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football, l'ancien international Samuel Eto'o, a aussi émis son point de vue sur cette question qui fait la Une de plusieurs médias. Il s'est catégoriquement opposé au président de la Fifa sur une possible annulation ou un report de la compétition. " Pourquoi la Coupe d'Afrique des nations ne se jouerait pas ? Donnez-moi une seule raison valable ! Ou alors, on est en train de nous traiter, comme on nous a toujours traités : nous sommes des moins que rien et nous devons toujours subir ", s'est indigné Samuel Eto'o.

Il a, en outre, regretté la différence de traitement entre l'Europe et l'Afrique. " L'Euro s'est jouée alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins. Il n'y a pas eu d'incidents, et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe ", a déploré le président de la Fécafoot. Notons que vingt-quatre nations reparties en six groupes de quatre équipes participeront, dans sept stades, à cette compétition que le Cameroun accueillera pour la deuxième fois après celle de 1972, remportée par la République du Congo.