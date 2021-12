Algérie: Billel Omrani - " Si je dois être appelé, je serais le plus heureux "

Dans un entretien exclusif accordé au Magasine Onze Mondial, Billel Omrani a affiché son désir de jouer pour la sélection algérienne de football.

Passé par l'Olympique de Marseille, l'actuel sociétaire du club roumain, Cluj rêve de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec les Fennecs. En effet, l'attaquant de 28 ans a affirmé que cela sera une fierté de représenter son pays.

" L'Algérie... Il y a des grands noms sur le front de l'attaque dans cette équipe. Les places sont chères, on ne va pas se mentir. L'équipe a gagné la CAN et la Coupe arabe, ce n'est pas pour rien. Aucune défaite en trente-trois matchs, c'est impressionnant ! En plus, l'équipe produit du jeu. N'importe quel joueur aimerait faire partie de cette sélection. Personnellement, je crois au destin. Si je dois être appelé, je serais le plus heureux. Aujourd'hui, c'est plus un objectif qu'un rêve. Cela serait une fierté de représenter mon pays. Pour ma famille, mais aussi pour moi-même ", a déclaré Billel Omrani avant de donner son pronostic pour l'Algérie à quelques semaines de la CAN.

" La victoire, encore une fois (rires) ! L'Algérie fait partie des favoris, clairement. Nous allons devoir prouver que nous sommes la meilleure équipe africaine. Cela sera beaucoup plus dur désormais, car tout le monde va nous attendre. Pouvoir participer à cette compétition, cela serait un rêve pour moi ! ", a-t-il conclu.