Afrique: La Sierra Leone publie une présélection de 40 joueurs

Après une longue éclipse ayant duré 25 ans (1996 à 2021), la Sierra Leone va retrouver l'élite du football africain pour la CAN TotalEnergies 2021 et pour cela, le sélectionneur John Keister a effectué une présélection de 40 joueurs.

Des observateurs du football sierra-léonais interrogés sur ce grand bond en avant de leur sélection, rappellent qu'il y a "une série de facteurs concordants ayant permis cette qualification", parmi lesquels une génération dont l'une des têtes de file est Mustapha Bunda l'attaquant d'Anderlecht en Belgique prêté à Arhus au Danemark et qui est arrivée à maturité avec ces éliminatoires.

Une dizaine de joueurs parmi lesquels, Bundu, Umuru Bangura (défenseur), Mohamed Nbalie Kamara (gardien de but) et Augustin Williams (attaquant) forment une ossature de cet effectif ayant évolué ensemble des U17 aux U23.

Cette sélection a raté de peu les qualifications à des tournois majeurs, et lors des éliminatoires de la CAN 2021, la Sierra Leone a réussi à tenir en échec le Nigeria (4-4 et 0-0), un des gros bras du football continental.

Et aussi les têtes de file de cette génération évoluent en professionnel en Europe, ce qui leur permet d'accumuler de l'expérience du très haut niveau.

L'équipe compte 60 pour cent de professionnels. Mais les joueurs de la trempe de Mohamed Kallon, ancien de l'Inter Milan (Italie), se font rare.

Plus que des stars, il y a un groupe qui tend vers l'homogénéité avec un sélectionneur, John Keister, ancien joueur de l'équipe nationale, poursuivent les mêmes sources.

Et aussi, le technicien sierra-léonais a été l'adjoint des deux derniers sélectionneurs nationaux dont le Ghanéen Sellah Teteh, ont ajouté les mêmes interlocuteurs précisant que le technicien local a dirigé des clubs locaux et a aussi dirigé des équipes de jeunes.

Pour les éliminatoires, outre le Nigeria, la Sierra Leone qui était dans le groupe J avait fait deux matchs nuls contre le Lesotho (1-1 et 0-0) et contre le Bénin il y avait 0-1 et 1-0.

Au finish, les Sierra Léonais sont passés avec le même nombre de points (7 points) que les Ecureuils du Bénin, quart de finalistes de la précédente édition en 2019 grâce "à une grande motivation de la part des autorités gouvernementales".

"Oui, les motivations ont largement été revues à la hausse et ça on ne peut pas le négliger", ont-ils par ailleurs ajouté.

Dans cette liste, le sélectionneur Keister a fait appel au défenseur Steven Caulker, ancien international anglais en petites catégories et Issa Kallon qui a joué avec les Pays Bas en petites catégories.

Ces deux footballeurs ont été appelés pour la première fois avec la Sierra Leone.

Voici la liste des 40 présélectionnés :

Gardiens de but : Mohamed Nbalie Kamara, Ibrahim Sesay, Isaac Caulker, Mohamed Kanu, Francis Koroma.

Défenseurs : Umuru Bangura, Daniel Francis, David Sesay, Osman Kakay, Alie Sesay, Yeami, Dunia, Abu Bakarr Samura, Kevin Whrigh, Saidu Mansaray, Steven Caulker, Mustapha Dumbuya.

Milieux : Kwame Quee, Rodney Strasser, Mohamed Kamara, Saidu Bah Kamara, John Bankole Kamara, Khalifa Jabbie, Alhassan Koroma, George Davies, Saidu Fofanah, Abu Bumbuya, Emmanuel Samadia, Augustus Kargbo, Issa Kallon, Prince Barrie.

Attaquants : Musa Noah Kamara, Mustapha Bundu, Kei Ansu Kamara, Mohamed Buya Turay, Idriss Kanu, Christian Moses, Augustine Williams, Sulaiman Borbor Kai Kai, Alhaji Kamara.