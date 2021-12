Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - Les mines d'or de Bonikro et Hiré illuminent la Noël de plus de 1600 enfants à Hiré

La caravane de Noel des mines d'or de Bonikro et Hiré a fait de nombreux heureux les 14 et 17 décembre dernier dans la ville de Hiré et ses villages environnants.

En effet, plus de 1600 enfants des villages proches des sites miniers du Groupe Allied Gold Corp, opérateur des mines d'or de Bonikro et Hiré, département de Divo, ont reçu des présents à l'occasion de la fête de Noël.

Depuis 2016, ces fêtes de Noël tournantes ont comblé plus de 10.311 enfants au fil des années. Pour 2021, les cadeaux offerts s'estiment à neuf millions cent mille (9.100.000) FCFA.

Ces caravanes de Noel sont une tradition qui démontre la volonté du groupe Allied Gold d'être aux côtés des communautés locales en contribuant au bien-être social des enfants et en procurant de la joie tant aux enfants qu'aux parents.

Issus cette année de la ville de Hiré, et des villages de Bonikro, Bandamakro, Chantier Konankro, et Petit Bouaké, les enfants ont pris d'assaut les différents lieux des festivités. Chants, danses, friandises, et jeux ont été déployés pour la circonstance, suivi de la traditionnelle remise de cadeaux par le Père Noel. La caravane s'achèvera le 24 Décembre 2021 au Centre Social de Oumé, département de Oumé, avec 150 enfants.

Etaient présents les autorités administratives dont le Sous-Préfet de Hiré, M. Sanogo Cheikna Hassan, les chefs et la notabilité des différents villages, et les responsables scolaires, qui ont remercié et félicité le groupe Allied Gold pour la continuité de cette action de belle portée sociale.

Pour Bernard Zongo, Superintendant de la Performance Sociale, Allied : " Noël demeure un moment adulé par tous les enfants. Par cette caravane, Allied Gold répand à sa façon la magie et le plaisir de Noël pour le bonheur des enfants de nos communautés hôtes "