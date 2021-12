Afrique: OMS Appuie le Gouvernement pour sécuriser les routes togolaises !

communiqué de presse

Kpalimé, le 14 Décembre 2021 - Le Ministre des transports ferroviaires, aériens et terrestres, M. ATCHA-DEDJI Affo, a procédé ce jour au lancement officiel du projet pilote de renforcement de la sécurité routière, à Kpalimé dans la préfecture de Kloto.

Ce projet, initié par les Ministères de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, en collaboration avec le ministère des transports terrestres, aériens et ferroviaires, et avec l'appui financier et technique de l'OMS, vise à réduire de manière significative les taux d'accidents et d'au moins 50% le nombre de décès imputables à l'absence de soins préhospitaliers des victimes des accidents de la voie publique au Togo à l'horizon 2025.

Pour atteindre cet objectif, il sera organisé des examens de permis de conduire pour 7 200 conducteurs de taxi motos après une période de formation, des séances de sensibilisation de 50 000 conducteurs de taxi motos et autres usagers de la route sur le code de la route. Il sera également question de rendre disponible un service médical adéquat pour les premiers soins médicaux lors des secours d'urgence et de doter les véhicules de sapeurs-pompiers des kits pour les premiers soins afin de réduire significativement le risque d'aggravation de l'état de santé des victimes et sauver des vies humaines.

" Les accidents de la circulation constituent la 9ème cause de mortalité dans le monde et passera, selon les projections, à la 5ème place d'ici 2030, si une réponse adéquate n'est mise en œuvre au niveau mondial et par chaque Etat Membre. Force est de reconnaitre que le continent africain paie le plus lourd tribut en enregistrant la plus forte proportion de mortalité des piétons et des cyclistes dans le monde avec 44% des décès. " a expliqué Dr DIALLO Fatoumata Binta Tidiane, Représentante Résidente de l'OMS au Togo, avant de poursuivre " La plupart des accidents sont dus à l'excès de vitesse, au manque d'entretien des véhicules et plus généralement au non-respect du code de la route. C'est un véritable drame qui endeuille des familles, laissant des orphelins et arrache la vie à des jeunes à la fleur de l'âge, c'est un réel problème de sécurité publique, mais aussi un problème de santé publique majeur. " Elle a pour finir réitéré l'engagement de l'OMS et de tous les partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement togolais dans le renforcement de la sécurité routière et atteindre les objectifs fixés qui sont zéro décès par accident de la circulation, et tolérance 0 aux accidents de la circulation.

Pour le Ministre des transports ferroviaires, aériens et terrestres, M. ATCHA-DEDJI Affo " " D'après les données sur la sécurité routière collectées par nos services, les dix dernières années ont été marquées par des nombres élevés de cas d'accidents avec un pic de 802 morts en 2014. Ces cas d'accidents pourraient être expliqués par plusieurs facteurs et de multiples causes. Pour y faire face, le gouvernement togolais a pris des décisions énergiques pour réduire considérablement les risques d'accident ainsi que les taux de mortalité sur les routes togolaises. C'est ainsi que l'année 2014 a été déclarée, par le Chef de l'Etat, année de la sécurité routière suivie d'importantes mesures prises en la matière. Il s'agit, entre autres, de l'instauration du port obligatoire de casque pour les conducteurs de moto et de ceinture de sécurité pour les automobilistes, la multiplication des contrôles avec introduction du test d'alcoolémie et du test de dépistage de drogue, des actions de sensibilisation et de sanctions des usagers, etc. " Il a enfin, renouvelé la gratitude du Chef de l'Etat et du gouvernement togolais à l'OMS et à l'ensemble des partenaires en développement pour leur constante disponibilité à accompagner l'Etat togolais dans ses actions.

Après la cérémonie d'ouverture, les officiels ont fait un tour sur le site où se déroule l'examen de permis de conduire où une vingtaine de candidats, après la phase théorique devaient passer l'examen pratique. Ils ont ainsi pu assister au briefing des candidats et à l'examen de quelques candidats.

La cérémonie s'est terminée sur le lieu de sensibilisation des conducteurs de taxi moto. Le Ministre a saisi l'occasion pour rappeler aux conducteurs des engins à deux et trois roues, leur rôle en tant que garant de leur propre sécurité et leur contribution dans le renforcement de la sécurité sur les routes.

Pour rappel, le premier rapport semestriel de l'année 2021 publié par le ministère de la sécurité et de la protection civile souligne qu'il a été enregistré 3 815 cas d'accidents occasionnant 346 morts et 4 721 blessés alors que celui du premier semestre de l'année 2020 a enregistré 2 627 cas d'accidents dont 241 morts et 3734 blessés.

Selon le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2020), les accidents de la circulation routière occasionnent, chaque année, environ 1,35 millions de décès et font 25 à 50 millions de blessés. Ils constituent la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans et la première cause d'état de stress post-traumatique. C'est donc un problème de sécurité publique mais également de santé publique qui préoccupe les pouvoirs publics et les partenaires en développement qui, à travers, diverses politiques apportent des réponses à ce fléau.

