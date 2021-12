Congo-Kinshasa: La ministre des Mines met au point un manuel de gestion du fonds minier

Après trois ans d'attente, le ministère des Mines, avec l'accompagnement du ministère des Affaires sociales, vient enfin de mettre au point un manuel de procédures de gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières, tel que prévu par le Code miner. Ce fonds provenant des entreprises minières opérant en RDC permet de garantir l'après-mines aux générations futures et d'appuyer les projets de développement communautaire.

Selon la ministre des Mines, Antoinette N'samba, ce manuel reprend le règlement intérieur-type et les différentes procédures à respecter par les parties prenantes en ce qui concerne la gestion de cette dotation, son affection, le choix des projets à exécuter, les objectifs et les résultats à atteindre. Il s'agit, en effet, des instruments de référence qui déterminent les mécanismes efficaces de supervision et de contrôle de la gestion de ce fond minier.

C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu hier mardi 21 décembre 2021 au " Fleuve Congo Hôtel ", la signature de l'arrêté interministériel portant approbation de ce document, entre la ministre des Mines, Antoinette N'samba, et son collègue des Affaires sociales, Modeste Mutinga.

Pour assurer une meilleure gestion de cette dotation, la patronne des Mines en RDC a promis de mettre sur pied un organisme spécialisé chargé de la gestion de ce fonds, comme le recommande le législateur. Elle compte ainsi organiser dès le mois de janvier 2022, avec son collègue en charge des Affaires Sociales, une mission d'identification des acteurs, en vue de l'installation des premiers organismes spécialisés dans les provinces phares impactées par les projets miniers. " Je suis convaincue, pour ma part, qu'avec l'opérationnalisation de cette dotation auprès de chaque projet minier, les populations affectées vont enfin bénéficier des retombés substantielles de l'activité minière et que cela va booster le développement local... ", a indiqué la ministre Antoinette N'samba.

De son côté, Modeste Mutinga, a précisé que le choix des projets à financer dans le cadre de cette dotation va tenir compte de la fiabilité du projet, de son impact sur le développement communautaire, de son caractère intégrateur et de sa plus-value. Il a, en outre, martelé que le choix portera sur les besoins prioritaires des communautés locales, dans le strict respect de la préservation de l'environnement. Il s'agit notamment :

- Des projets d'intérêt communautaire visant la conservation des eaux et des sols, de l'agroforesterie, de la gestion des forêts et des aires pâturages ;

- Des projets à caractère social tel que l'accès aux services sociaux de base incluant la construction des infrastructures sociales et communautaires (écoles, centres de santé, logements, routes, etc.) ainsi que la construction des infrastructures de production d'énergie électrique et desserte en eau potable ;

les projets dans les domaines de la santé et de l'éducation devront être réalisés selon les normes prévues par les ministères sectoriels ;

- Des projets économiques initiés dans le but de créer les activités alternatives aux mines et de préparer les communautés à l'après mines ;

- Des projets d'activités génératrices de revenus pour les membres de la communauté affectée ;

- Des projets d'agriculture, d'élevage, de transformation, d'artisanat, de petit commerce, de pêche, etc.