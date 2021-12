Afrique: La Gambie sollicite un trio expérimenté

Tom Saintfiet, entraîneur de la Gambie, a rappelé le capitaine Pa Modou Jagne, Bubacarr Sanneh et Modou Jobe dans son équipe finale de 28 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 prévue le mois prochain.

Le trio a été régulièrement présent dans la formation de départ du belge, mais n'a pas été inclus dans les récents matchs amicaux.

Saintfiet a qualifié les Scorpions pour le tournoi phare du continent en mars de cette année après avoir dominé le Groupe D qui réunissait également le Gabon, la RD Congo et l'Angola.

"L'équipe a été sélectionnée car nous devons anticiper sur ce dont nous avons besoin, en nous basant sur les adversaires que nous affronterons et sur les adversaires possibles dans les étapes ultérieures.", a déclaré Saintfiet à CAFOnline.com. "

The former Togo and Namibia coach has kept most of his squad that took part in the qualifying campaign. The list includes record goalscorer and the scorer of the historic qualification goal against Angola Assan Ceesay.

The FC Zurich forward who has 13 goals this season will be his country's key man at the tournament, and he's joined in the team by Musa Barrow and Omar Colley.

Exciting midfielder Alasana Manneh, Sheriff Sinyan, Maudo Jarjue and Abdoulie Sanyang all missed out in The Gambia's maiden TotalEnergies Africa Cup of Nations.

"For every position we needed alternatives we also wanted to create a very good group a good cohesion in the group and a good atmosphere," added Saintfiet. "Naturally, also several players out of respect for their role in achieving the qualification."

Jusqu'à cette édition, la Gambie était le seul pays d'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir pris part à la CAN et l'entraîneur Saintfiet pense qu'il a l'équipe pour faire sensation au Cameroun.

"Ensemble, je pense que nous avons un groupe très équilibré avec beaucoup de jeunes joueurs de qualité mais aussi des joueurs expérimentés.

"Je crois que cette équipe est l'équipe qui mérite d'être à la CAN, et qui a toutes les qualités pour montrer quelque chose lors du tournoi."

La Gambie figure dans le groupe F aux côtés de la Tunisie, du Mali et de la Mauritanie. Ils joueront leur tout premier match de Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies le 12 janvier 2021 contre la Mauritanie à Limbé.

Liste

Gardiens : Babouccar Gaye, Sheikh Sibi, Modou Jobe

Défenseurs : Pa Modou Jagne, Omar Colley, James Gomez, Noah Sonko Sundberg, Buba Sanneh, Ibou Touray, Saidy Janko

Milieux : Mohammed Mbye, Ebrima Sohna, Dawda Ngum, Sulayman Marreh, Ebrima Darboe, Yusupha Bobb, Ebou Adams

Attaquants : Musa Barrow, Ablie Jallow, Bubacarr Trawally, Ebrima Colley, Lamin Jallow, Buba Jobe, Assan Ceesay, Muhammed Badamosi, Modou Barrow, Dembo Darboe, Yusupha Njie