Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices de la Bourse renouent avec la baisse ce 21 décembre

Après avoir gommé lundi 20 décembre 2021 leur baisse du vendredi 17 décembre par une hausse, les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la baisse à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 21 décembre 2021.

C'est dans ce sens que, l 'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a cédé 0,88% à 147,04 points contre 148,34 points la veille. Dans la même mouvance, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) s'est replié de 0,54% à 194,93 points contre 195,99 points précédemment.

De son côté, la valeur totale des transactions s'est établie à 5,659 milliards de FCFA contre 6,846 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en baisse de 31,967 milliards de FCFA, s'établissant à 5864,281 milliards de FCFA contre 5896,248 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation du lundi 20 décembre.

Quant à celle du marché des obligations, elle a enregistré une hausse de 170,018 milliards à 7242,129 milliards de FCFA contre 7072,111 milliards de FCFA précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 665 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (plus 6,49% à 5 495 FCFA), Coris Bank International Burkina (plus 5,26% à 10 000 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,13% à 4 100 FCFA) et Société Ivoirienne de banque (plus 2,11% à 3 880 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 7,24% à 2 050 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 6,43% à 4 660 FCFA), VIVO Energy Côte d'Ivoire (moins 6,21% à 830 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 5,45% à 10 400 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,19% à 1 215 FCFA).