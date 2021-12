Sénégal: Ousmane Diagana (Banque mondiale) - "Le Président Macky Sall a un discours très convaincant sur le gaz"

interview

Dans cet entretien exclusif accordé au " Soleil ", réalisé dans le cadre de sa visite au Sénégal (13-14 décembre), le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre fait le point sur les projets et programmes en cours et réaffirme l'appui de la Banque au Sénégal dans ce contexte particulier. Ousmane Diagana livre aussi son diagnostic sur la trajectoire économique du pays. Relance post-Covid-19, climat, dette, Doing Business... il n'élude aucune question.

Quel est l'objet de votre visite à Dakar ?

J'ai pris mes fonctions de vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre le 1er juillet 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Je n'ai pas eu l'occasion de voyager les dix premiers mois de mes nouvelles responsabilités. Il s'agit d'une visite auprès de nos clients pour échanger avec eux sur l'état de mise en œuvre de nos programmes mais également identifier les défis auxquels ils sont confrontés dans cette situation de crise. Il est nécessaire d'avoir cette discussion, de venir sur le terrain exprimer notre solidarité aux pays et voir dans quelle mesure la crise, au-delà des statistiques, a frappé l'économie et les conditions de vie des populations. Cela nous permet d'ajuster nos interventions et d'accélérer la mise en œuvre des programmes qui existent. C'est la principale raison de cette visite que j'effectue au Sénégal.

Pour faire face à la Covid-19, la Banque mondiale a apporté un soutien massif à l'Etat du Sénégal en 2021. Comment comptez-vous accompagner le pays dans la phase relance ?

Effectivement, l'appui de la Banque au Sénégal pour l'année en cours est proche du milliard de dollars (plus de 550 milliards de FCfa). Nous avons dépassé l'enveloppe initialement prévue pour le Sénégal pour agir avec célérité, parce que la gravité de la situation l'exige, et que la crise a amoindri la capacité de l'Etat à mobiliser des impôts. C'est dans ce cadre que nous avons été interpellés pour injecter des ressources supplémentaires.

Pour la phase de reprise, plusieurs interventions sont nécessaires et urgentes. La première est de freiner la propagation du virus avec le financement des programmes de vaccination. Le Sénégal a été l'un des premiers pays de la région à avoir bénéficié d'un financement de la Banque mondiale d'un montant de 130 millions de dollars, y compris pour l'acquisition de vaccins.

Le deuxième point est la reprise de l'économie à travers des investissements dans des secteurs qui contribuent significativement à la croissance, tels que l'agriculture et l'énergie. Le troisième volet concerne le système de protection sociale à travers des transferts monétaires aux populations, un point tout aussi important car les moyens de subsistance ont été réduits. Nous avons financé une assistance aux familles les plus vulnérables pour éviter qu'elles tombent dans la pauvreté et la pauvreté extrême.

L'économie sénégalaise a fait preuve de résilience durant la pandémie. Quelles sont les conditions pour réussir la relance ? Et quels sont les obstacles qui se dressent devant ce processus ?

Le Sénégal est l'un des rares pays africains à enregistrer un taux de croissance positif en 2020. La récession a été la règle au niveau de l'économie mondiale. Et en 2021, les perspectives sont très favorables. On estime le taux de croissance à peu près à 4,8%. Ce sont les mesures prises par l'Etat qui ont permis de réussir le plan de relance mis en œuvre. Les efforts dans ce cadre sont à saluer, notamment le soutien aux ménages et aux entreprises. Mais on ne doit certainement pas se limiter à cela. Il y a d'autres facteurs de résilience liés à la structure de l'économie sénégalaise. Ce qui est déterminant, c'est que la richesse qui a pu être créée par notre assistance financière contribue au financement de programmes qui améliorent qualitativement et quantitativement les conditions de vie des populations.

Il y a un aspect que je voudrais mentionner dans cette crise très forte, c'est celui du numérique. Plusieurs écoles ont été fermées pendant la crise. Et c'est à travers le numérique que des populations ont pu garder un accès au système éducatif. Cela doit nous faire prendre conscience à tous du potentiel extraordinaire qu'il y a à investir dans le numérique pour plus d'égalité des chances et un accès garanti aux services. Donc il faut continuer à travailler sur des réformes pour baisser le coût d'accès aux technologies numériques. Ce point est au centre de nos dialogues avec le gouvernement, sur les réformes structurelles que le pays doit mener.

Comment jugez-vous les efforts du Sénégal en matière de réduction de la pauvreté et quel a été l'impact de la pandémie sur les filets sociaux ?

Avant la pandémie, le Sénégal était cité en exemple en Afrique à travers ses programmes de filets sociaux comme les bourses familiales et d'autres projets qui ont fait leurs preuves et ont été étendus à beaucoup de pays. La lutte contre la pauvreté demande qu'on fasse tout pour renforcer l'égalité et l'équité et réduire les écarts de développement entre le milieu urbain et le milieu rural, et le Sénégal n'y échappe pas. Je sais que le pays a fait de l'équité une priorité absolue. Nous coopérons avec les autorités pour l'accélération et la mise en œuvre de leur stratégie, qui est très conséquente.

Malgré les efforts consentis par le Sénégal, un déséquilibre territorial existe encore et doit être corrigé afin que les politiques de lutte contre la pauvreté et d'encouragement des investissements à l'intérieur du pays puissent s'opérer effectivement et créent les conditions d'un développement équilibré.

La Banque mondiale parle beaucoup du changement climatique alors que les priorités de l'Afrique semblent être l'emploi des jeunes, l'éducation et la santé. Comment jugez-vous cette différence et surtout comment concilier ces priorités ?

Les deux ne sont pas antinomiques. Je pense que l'aggravation de la pauvreté est quelque part le résultat du changement climatique. Je suis de cette région, je suis né dans le Fouta et, jeune, je voyais l'importante quantité de pluie et la beauté végétale qu'elle permettait. Tout cela a diminué avec le changement climatique qui s'est accéléré ces dernières années. Les capacités de résilience des populations ont été sérieusement affectées poussant même les populations rurales à s'adonner de plus en plus à des activités qui non seulement ne sont pas génératrices de revenus mais sont pleines de risques.

Maintenant, il ne s'agit pas seulement de parler, mais il faut agir de façon concrète. Des initiatives comme la Grande muraille verte sont à saluer. Mais au-delà de cet aspect, nous investissons dans le développement local. L'accroissement des financements en faveur de l'irrigation constitue une réponse concrète qui permet aux populations de moderniser l'agriculture et d'exploiter au mieux les ressources en eau existantes, même si je reconnais qu'il y a encore des difficultés à ce niveau. Nous finançons aussi le programme régional de développement du pastoralisme pour essayer de réduire les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. La réduction des ressources, ces dernières années, a installé un climat tendu et conflictuel entre eux.

En apportant des financements directs à ces acteurs, nous cherchons à renforcer leur résilience. Il faut dresser un constat et proposer en même temps des réponses rapides, qui ciblent directement les secteurs les plus touchés. Avec la pression démographique à laquelle le Sénégal n'échappe pas, le financement et l'amélioration des systèmes d'éducation et de santé restent des priorités. Ces dernières années, les financements que nous avons alloués à ces secteurs ont connu une augmentation significative et permis des résultats tangibles notamment en termes d'amélioration de l'accès. Cependant, la qualité reste un problème réel.

L'efficacité externe du système reste une difficulté avec une jeunesse de plus en plus importante à la recherche d'emploi. On constate ce qu'on appelle dans notre jargon, la pauvreté des apprentissages avec des jeunes qui sortent de l'école avec des niveaux limités. Il faut palier cela en renouvelant les programmes scolaires. Au moment où nous parlons, nos équipes travaillent sur un programme particulier au Sénégal dans ce domaine pour un montant de 100 millions de dollars qui sera financé dans les mois à venir.

Le Président Macky Sall a récemment déclaré que " bloquer le financement de la filière gazière, c'est ajouter une grande injustice économique à l'injustice climatique que subit l'Afrique ". Êtes-vous d'accord avec cette alerte ? Est-ce que la Banque mondiale va soutenir le Sénégal dans l'exploitation de son gaz ?

Le Président Macky Sall a un discours très clair et très convaincant sur ce sujet. En termes d'objectifs fondamentaux, nous nous rejoignons. L'accès à l'énergie, l'accessibilité aussi bien sur le plan géographique que financier et l'adaptation aux changements climatiques constituent des priorités. Nous avons des programmes divers au Sénégal dans le secteur de l'énergie pour contribuer à l'atteinte des différents objectifs. Le Sénégal a fait des efforts importants en matière d'accès universel. Il faudra accélérer aujourd'hui les investissements en milieu rural et offrir à toutes et tous une électricité à un coût abordable, tout en maintenant la viabilité du secteur.

Lors de mon audience avec le Président Macky Sall, nous avons évoqué le changement climatique. Il faut trouver des réponses appropriées en s'appuyant sur les énergies renouvelables. Le Sénégal a un potentiel considérable dans l'éolien, le solaire et l'hydraulique que la Banque mondiale s'est engagée à aider à exploiter. La découverte du gaz au Sénégal pourrait lui permettre une transition vers un combustible moins polluant. Dans le cadre de nos échanges, nous allons voir avec quels types d'assistance technique et moyens nous pouvons accompagner le pays pour l'aider à tirer profit de toutes ces ressources et de continuer à jouer le rôle extrêmement important qu'il joue dans la lutte contre le changement climatique.

Autrement dit, la Banque mondiale va renforcer ses financements pour les énergies renouvelables, mais ne va pas financer les énergies fossiles comme le gaz ?

Nous sommes une institution qui a un agenda global, mondial [Ndlr : lors du One Planet Summit, la Banque avait annoncé qu'elle ne financerait plus l'exploration pétrolière et gazière au-delà de 2019]. Je pense que le changement climatique est une priorité pour tous les pays du monde. Et notre institution a un rôle à jouer pour que cette priorité se concrétise. En même temps, nous savons que l'électricité est indispensable pour la transformation de l'économie et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Le Sénégal en a besoin pour le développement des secteurs non seulement dits productifs tels que l'agriculture par exemple, mais également des secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Il est regrettable aujourd'hui de constater que moins de 25% des écoles dans nos pays ont l'électricité, alors que l'économie numérique aujourd'hui n'est plus un luxe. Dans ces conditions, comment les élèves peuvent avoir accès à cet important outil d'amélioration du savoir ?

Il est aussi regrettable de constater que moins de 30% de nos centres de santé ont accès à l'électricité. Donc il faut faire preuve d'ouverture d'esprit pour voir comment utiliser de manière appropriée et efficace toutes ces dotations en ressources énergétiques pour que le pays continue à progresser et créer les conditions de développement équitable.

Selon le Fmi, la dette pourrait hypothéquer la reprise post-Covid-19. Au-delà de la restructuration de la dette dans le cadre du G20 et la suspension du service de la dette, quels sont les autres mécanismes qui s'offrent maintenant aux pays africains ?

La dette, c'est un instrument de financement et de développement. Il n'existe pas dans le monde un pays qui ne soit pas endetté. Mais il faut s'endetter bien, c'est-à-dire dans des conditions qui permettent à l'économie de se développer réellement. Et il faut aussi, quel que soit le cadre économique, assurer la traçabilité des financements, y compris le financement de la dette. Il faut donc faire un suivi régulier et établir un lien de confiance avec les citoyens pour que quand on s'endette, ils voient non seulement d'où proviennent ces fonds, et sachent également ce qu'on est en train de faire avec.

Et finalement, il faudrait que les investissements et toute dépense financée par la dette, à terme, puissent aider le pays à se départir de la dette. Si ces conditions essentielles ne sont pas mises en place, la dette sera plutôt un problème pour le développement et non une solution. Beaucoup de pays se sont développés en utilisant la dette comme solution.

Au Sénégal, je dois dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années. Le gouvernement a bien expliqué la stratégie d'endettement. Nous savons qu'il y a une ambition pour le développement de ce pays qui est extrêmement forte. La Banque mondiale accompagne justement le pays pour que cette stratégie soit bien exécutée et qu'elle soit véritablement bénéfique pour le Sénégal.

En annonçant l'arrêt définitif du Doing Business ne donnez-vous pas raison à ceux qui doutaient de sa fiabilité et surtout est-ce que cela ne risque pas de saper la confiance aux données de la Banque mondiale ?

La Banque mondiale est une institution dont le travail se fonde essentiellement sur les analyses et financements. Nous allons continuer à investir d'abord en interne à travers nos différents départements qui ont vocation à produire des statistiques. Nous allons également poursuivre nos investissements sur la production de données fiables et crédibles dans le cadre d'un partenariat avec les différents pays, en renforçant les instituts de formation des statisticiens et les départements en charge de la planification pour le développement. Donc, pour nous, les données sont fondamentales.

On ne peut pas être crédible si on n'a pas de données crédibles. Spécifiquement, pour le Doing Business, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a été décidé, au niveau de la Banque mondiale, d'arrêter la production de rapports sur le Doing Business, sans remettre en cause pour autant la nécessité de poursuivre les réformes qui permettent à tout pays d'améliorer son climat des affaires. Cela doit permettre au secteur privé local d'avoir confiance dans le système de gouvernance national dans son ensemble et de lui fournir les moyens de réussir localement tout en encourageant l'investissement direct étranger (Ide).

C'est un paramètre qui restera une constante. Nous poursuivrons notre accompagnement pour un bon climat des affaires à travers des réformes soutenues dans le cadre de nos appuis budgétaires et techniques aux pays ou via des programmes d'investissement spécifiques. La crédibilité du Doing Business n'a pas été globalement contestée. Bien au contraire !

Je connais beaucoup de pays qui ont utilisé ce rapport comme outil qui leur a permis de faire des améliorations significatives. Mais au-delà de l'instrument ou du rapport qu'on appelait Doing Business, c'est le contenu de nos études qui était le plus important. Le benchmarking et l'identification comme le suivi conjoint de réformes clés avec les Etats, le secteur privé et nos partenaires a permis à certains pays de faire des progrès notables.

Est-ce qu'avec la disparition de ce rapport vous ne craignez pas un relâchement dans le processus de réformes dans certains pays pour l'amélioration du climat des affaires ou que les efforts d'autres pays ne soient occultés ?

Je ne pense pas. Nous continuons à constater l'appropriation des réformes par les différents pays. Une fois de plus, en tout état de cause, la coopération et le partenariat avec le Sénégal sur des réformes à mener pour le développement dans le secteur privé doivent être plus forts et plus dynamiques.

Quelle appréciation avez-vous du dialogue entre gouvernement et secteur privé sur les projets de la Banque mondiale ?

Je pense qu'il y'a aujourd'hui un dialogue soutenu entre la société civile et le gouvernement. On ne prépare aucune opération dans un pays sans tenir compte du point de vue de la société civile. On ne fait aucune évaluation de politique publique sans parler avec ses représentants.

On ne s'engage sur aucune question de société ou aucune réforme économique sans avoir écouté les points de vue émanant de la société civile. Nous considérons la société civile, l'Etat et le secteur privé comme des partenaires égaux avec des rôles différents. Le Sénégal a la chance d'avoir une société civile très dynamique, composée de femmes et d'hommes compétents et même patriotes, dont les analyses et les points de vue sont très pertinents. Nous collaborons avec eux, nous les écoutons et continuerons à les écouter.

Au terme de votre visite, quelles sont vos impressions sur la trajectoire économique du Sénégal ? Est-ce que le pays est sur la bonne voie ?

Je n'ai passé que trois jours ici. Vous conviendrez que c'est difficile d'avoir une appréciation totalement scientifique en si peu de temps. Mais ce que j'ai observé, vu et entendu m'amène à croire que le Sénégal a beaucoup progressé sur le plan économique. Je connais Dakar, j'ai quelque part grandi ici, même si j'ai quitté le pays il y a 30 ans, et je pense que sur tous les plans, il y a un net changement structurel [... ] J'ai fait le même constat à Saint-Louis [... ] Mais évidemment, il faut, pour avoir un point de vue plus global, sillonner plus profondément le pays. Je pense qu'on peut continuer à être optimiste parce que le Sénégal est bien sur le chemin du développement.