Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - Les transporteurs routiers de Bouaké exhortés à la discipline et au professionnalisme

Dans le cadre des activités de sensibilisation sur la sécurité routière en période des fêtes, Brahima Sako, directeur régional des Transports des régions de Gbêkê et du Hambol a invité les acteurs du transport routier et la population à la prudence. "En cette période de fin d'année, nous exhortons les transporteurs à la discipline et au professionnalisme.

Pas d'imprudence au volant. Il faut que les populations puissent effectuer leurs déplacements en toute quiétude et que nous passions ces fêtes de fin d'année sans incident majeur", a souligné Brahima Sako. C'était le mercredi 15 décembre 2021 à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle gare d'une société de transport terrestre à Bouake.

Représentant le parrain de cette cérémonie Amadou Koné, ministre des Transports, Brahima Sako a annoncé une vaste campagne de sensibilisation sur la sécurité routière comme il est de coutume chaque année en période des fêtes dans les régions de Gbêkê et du Hambol particulièrement à Bouaké.

"L'alcool reste, avec la vitesse, l'une des principales causes de mortalité routière. 95 % des conducteurs déclarent faire attention à ne pas abuser de boissons alcoolisées quand ils doivent utiliser leur voiture lors d'une sortie. Pourtant, chaque année plus de 1000 personnes continuent de mourir, et trois fois plus sont gravement blessés , dans un accident de la route impliquant un conducteur positif à l'alcool", a-t-expliqué.

Au nom du ministre des Transports, Brahima Sako a salué et félicité les initiateurs de cette gare pour leurs "engagements sans faille" aux actions de développement qui s'inscrivent dans la vision du Président de la République Alassane Ouattara et des autorités locales, avant d'indiquer que "le transport est un maillon essentiel de développement" surtout avec la construction de cette gare qui répond aux normes sécuritaires et environnementales .

Brahima Sako a promis que le ministre Amadou Koné apportera tout son appui à cette société car sa nouvelle gare va permettre de créer plusieurs emplois à Bouaké. "La priorité du ministre Amadou Koné est d'apporter le bonheur chez les populations de Bouaké", a souligné Brahima Sako.