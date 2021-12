Afrique: Les industries créatives africaines ont le vent en poupe

La Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui vient de s'achever à Durban, en Afrique du Sud, s'est soldée par des transactions d'une valeur de plus de 36 milliards de dollars, selon AFREXIM Bank.

Une série d'activités axées sur l'économie créative africaine ont eu lieu au salon dans le cadre de Creative Africa Nexus (CANEX), une initiative de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) visant à soutenir la croissance de l'économie créative sur le continent.

Les activités de CANEX à la foire comprenaient des ateliers sur les politiques cinématographiques avec des commissaires de films et des décideurs de tout le continent ; CANEX Live, et le Sommet CANEX comprenant une série de discussions dirigées par des experts, des conversations au coin du feu, et des vitrines créatives, toutes visant à donner l'occasion de montrer comment l'industrie créative en Afrique peut contribuer à la croissance économique.

CANEX arrive à un bon moment pour l'industrie créative en Afrique. Au cours des dernières années, la musique africaine a acquis un attrait mondial, l'"Afrobeats" ouest-africain et l'"Amapiano" sud-africain étant à l'avant-garde de ce phénomène.

Les chansons des artistes nigérians Wizkid Ft. Tems et Ckay ont été en tête des recherches et des classements Shazam au cours des derniers mois. Dans le même temps, le nombre de nominés africains aux Grammy 2022 est sans précédent.

La mode africaine - propulsée par une génération de créateurs innovants, des marchés locaux et de la diaspora, de nouvelles plateformes de soutien et des semaines de la mode à Dakar, Kampala, Addis-Abeba, qui n'ont pas moins d'impact que leurs contemporaines plus connues à Lagos et en Afrique du Sud - atteint de plus en plus de nouveaux marchés et orne les podiums mondiaux.

Grâce à un partenariat avec Afreximbank, 20 créateurs de mode africains ont défilé à la Semaine de la mode du Portugal en octobre 2021.

Le cinéma n'est pas en reste. Au-delà de Nollywood et des films sud-africains, les films du Kenya, de l'Ouganda, de la Namibie et d'autres pays gagnent également une reconnaissance régionale et mondiale. L'industrie cinématographique de la République démocratique du Congo, par exemple, connaît une résurgence avec l'émergence d'institutions et de projets dirigés par des cinéastes comme Petna Ndaliko Katondolo, qui s'attachent à raconter l'histoire congolaise à travers le cinéma.

Les créateurs tels que les musiciens, les comédiens, les designers et autres qui exploitent les plateformes de médias sociaux pour atteindre directement le public et monétiser l'accès sont une partie importante de cette industrie.

Par exemple, Coco Emilia, l'entrepreneuse de mode camerounaise, a tiré parti de ses 2,6 millions de followers sur Instagram pour créer plusieurs entreprises de mode et de beauté. D'Edith Brou, activiste numérique et personnalité de la télévision ivoirienne, à Saad Lamjarred, auteur-compositeur-interprète marocain qui a utilisé ses médias sociaux pour contribuer à l'intégration de la pop marocaine, les créatifs africains utilisent désormais les médias sociaux et la technologie numérique pour atteindre de nouveaux publics, créer de nouvelles entreprises et défendre les questions qui sont importantes pour eux et leurs communautés.

Dans tous les secteurs de la création, les Africains exploitent activement les opportunités existantes sur le continent pour en créer de nouvelles dans le cadre de "Createch" et franchir certaines des barrières qui affectent leurs marchés.

Certaines de ces entreprises étaient présentes au CANEX. Parmi elles, Black Rhino VR, une société de production de réalité virtuelle dont le siège social est à Nairobi, au Kenya, qui crée du contenu à l'aide de ce type de technologie pour des secteurs aussi divers que l'éducation, le tourisme et la santé. Le cofondateur, Brian Afande, a participé à l'un des panels CANEX sur l'Afrique et la perturbation numérique mondiale et a parlé de l'accent mis par son entreprise non seulement sur la création de contenu, mais aussi sur le renforcement de l'écosystème de la réalité virtuelle au Kenya et sur le continent.

Dans le même panel se trouvaient Emeka Uzoigwe, directeur par intérim de la stratégie et de l'innovation à Afreximbank, Bola Atta, directeur de groupe de la communication d'entreprise à UBA PLC, et cet auteur, Ojoma Ochai, directrice associée de Creative Economy Practice at CC Hub in Nigeria.

La table ronde était animée par Chao Maina, qui dirige une entreprise innovante, African Digital Heritage, qui exploite la technologie pour stimuler l'archivage numérique du patrimoine africain.

En plus de la perturbation numérique, les discussions de CANEX ont couvert une série de sujets, notamment l'importance des festivals culturels dans les industries créatives d'Afrique, la monétisation du contenu des arts visuels, la gestion des talents, la représentation et l'image de marque, entre autres.

Dans l'ensemble, bien que des problèmes aient été soulignés en termes de lacunes dans le talent, l'infrastructure, la réglementation et d'autres domaines, il y avait un sentiment d'objectif et d'espoir, qu'avec l'émergence de nouvelles entreprises comme le Creative Economy Practice qui vise à stimuler plus d'innovation et d'application de la technologie dans l'industrie créative de l'Afrique, le Fonds HEVA qui finance les entreprises de l'industrie créative en Afrique de l'Est et la facilité de 500 millions de dollars d'Afreximbank qui offrira un accès indispensable au capital, l'économie créative en Afrique n'a jamais été à un meilleur endroit. Outre l'amélioration de leur bien-être économique, il s'agit d'une opportunité sans précédent pour les Africains de raconter leurs propres histoires et de promouvoir leurs propres récits.

