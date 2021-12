Afrique: Blockchain et inclusion financière (Ejara) - Le numérique au service de la conquête du marché boursier

A la faveur de la 1ère Edition de Africa Open Innovation Summit (Aois) qui s'est tenu les 25 et 26 novembre à Abidjan, un atelier traitant de questions, alliant haute technologie de rupture et Finance a été animé par Nelly Chatue-Diop, Ceo de l'entreprise Ejara qui propose une plateforme mobile d'investissement. Son objectif est de redéfinir l'inclusion financière dans la zone Cfa en démocratisant l'investissement par le web 3.0 et la Blockchain.

Pour mieux présenter l'intérêt de cette solution à cet atelier qui était intitulé " Blockchain & Inclusion financière ", la conférencière a fait un bref historique du web, rappelant qu'il y avait au départ, le web 1.0 où l'on ne pouvait être que consommateur de contenus (lecture). Ensuite, arrive le Web 2.0 dans lequel en plus d'être consommateur, l'on est créateur de contenus (lecture/ écriture), avec tout de même une limitation dans la fluidité en ce qui concerne les transferts d'argent et la rémunération des données. Elle a rappelé qu'aujourd'hui, on a : 5 Milliards de vidéos vues par jour sur YouTube, 500.000 Tweets publiés par jour, plus de 3,5 millions de messages écrits sur Facebook.

Toutes ces données créées, centralisées et capitalisées, deviennent une valeur, qui est aujourd'hui monétisée. C'est là qu'apparaissent les prémices du web 3.0, avec la Blockchain qui est une technologie, un protocole de confiance, permettant de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne de blocs d'informations. " Ici, l'utilisateur a le droit de propriété sur les données, sur les actifs. Il bénéficie d'une accessibilité aux données et d'un processus transparent qui garantit la sécurité des transactions. Cet internet-là, Web 3.0, vous donne ainsi la pleine propriété sur vos données, et c'est vous qui donnez l'autorisation à une entreprise de les utiliser contre rémunération ", a indiqué la conférencière. Toujours selon elle, ce nouveau paradigme favorise l'inclusion financière.

Le caractère instantané qu'offre aujourd'hui la communication sur Internet devient aussi valable pour les transactions financières. " La Blockchain permet d'acheter des actifs numériques de toute valeur, favorisant ainsi l'inclusion financière des petits épargnants. Cette technologie, grâce à son système de confidentialité, permet d'emprunter au taux réel sur le marché financier ", explique Nelly Chatue-Diop avant de conclure que si Internet a démocratisé l'accès à l'information, la Blockchain démocratise la valeur.

C'est pourquoi elle encourage les usagers d'internet à adopter la Blockchain, pas sur le prisme d'utilisateur mais surtout de contributeur à la chaîne.

L'investissement est alors rendu possible à tous, même aux petits épargnants, à travers un système de fractionnement d'actions qui permet d'investir à bas prix dans les plus grandes sociétés cotées en bourse du monde. La Blockchain selon elle, est aujourd'hui, ce qu'a été Internet pour nous dans les années 90. Il faut donc s'y intéresser maintenant.