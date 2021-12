Togo: Près de 3000 foyers togolais en ont eu droit en 2021

C'est le site du gouvernement togolais Republiquetogolaise.com qui apporte l'information. Selon une dépêche du site, "le Togo a enregistré cette année plusieurs situations de catastrophes (inondations, vents violents, incendies, conflits communautaires) sur son territoire, causant au passage d'importants dégâts matériels, humains et environnementaux. Au total, plus de 2700 ménages ont été assistés en 2021, révèle dans un bilan, le directeur de l'agence nationale de protection civile (ANPC)".

Et ce n'est pas tout. "A ce chiffre, peuvent s'ajouter 33 établissements scolaires soutenus et 10 000 ménages qui ont bénéficié d'une intervention d'urgence du Programme alimentaire mondial (PAM). L'année aura également été marquée par la vulgarisation du guide national de gestion de catastrophes, élaboré dans le cadre du renforcement de la gestion des risques, ainsi que la mise en œuvre de plusieurs activités de sensibilisation et de dotations d'équipements de secours et d'alerte", ajoute-t-on, avant de poursuivre, qu'"alors que la fin d'année se rapproche à grands pas, l'ambition de la Protection civile nationale est désormais, d'un côté, d'en finir avec le phénomène des feux de brousse accentué par la saison sèche, et causée par "l'indélicatesse de certains acteurs", et de l'autre, de parvenir à une meilleure gestion de la période de transhumance". Cette année 2021 aura été bonne également pour la Protection civile togolaise qui a été citée en exemple sur le continent africain.