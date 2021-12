Sénégal: Deuxième phase Diamniadio-Aibd - La Bid met 65,5 milliards de FCfa pour le Ter

Comme promis lors de la visite à Dakar de son Président, Dr Bandar Hajjar, en décembre 2019, la Banque islamique de développement (Bid) va contribuer à hauteur de 100 millions d'euros (65,5 milliards de FCfa) au financement de la deuxième phase du Train express régional (Ter). Le conseil d'administration de la Bid a approuvé ce financement, lors de sa réunion de samedi dernier.

Lors de sa 343ème réunion tenue le 18 décembre et présidée par son Président et Président du Conseil, Dr Muhammad Al Jasser, le conseil d'administration de la Banque islamique de développement (Bid) a approuvé un financement de 1,6 milliard de dollars (environ 933,74 milliards de FCfa) pour de nouveaux projets de développement dans les pays membres situés en Asie, en Afrique et en Europe, informe un communiqué. Parmi les projets approuvés figure la deuxième phase du Train express régional (Ter) du Sénégal, qui sera inauguré le 27 décembre prochain, pour 100 millions d'euros, soit 65,5 milliards de FCfa. La Bid était déjà l'un des plus importants bailleurs du Ter dans sa première phase avec un montant de 300 millions d'euros (196,5 milliards de FCfa). La deuxième phase du Ter s'étend sur 19 km, reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd).

La banque prévoit également une autre enveloppe de cinq millions de dollars américains (2,9 milliards de FCfa) en faveur du Sénégal, dans le cadre du Fonds de solidarité islamique pour le développement (Fsid) pour la " Construction d'un complexe commercial et résidentiel Waqf au profit des écoles de Daras ".

Les projets approuvés dans les différents pays couvrent un large éventail de secteurs de développement, notamment " la construction de routes et le transport à grande vitesse ; énergie propre et renouvelable ; volaille, pêche, irrigation et agriculture ; alimentation des enfants ; enseignement universitaire et technique ; ainsi que la formation professionnelle ", précise le document.

Les approbations comprennent 1,37 milliard de dollars de financement provenant des ressources ordinaires du capital (Roc) de la banque, en plus des 16,5 millions de dollars de financement alloués par la branche de lutte contre la pauvreté de la Bid, le Fsid. " Ce paquet s'inscrit dans la meilleure tradition d'agir de manière contracyclique en ces temps difficiles ", a expliqué le Président de la Bid, Dr Muhammad Al Jasser. Il a réitéré l'engagement de la banque à soutenir les pays membres à se relever de la pandémie de Covid-19 par la mobilisation de nouvelles ressources.

En plus d'avoir examiné plusieurs autres rapports, les membres du conseil d'administration ont approuvé la date et le lieu des Assemblées annuelles 2022 du Groupe de la Bid, prévues en Égypte à Charm el-Cheikh, en juin.