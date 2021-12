Sénégal: «Retour Aux Sources» Home Coming – 8ème Edition Retour Au Pays Natal de la Diaspora Sénégalaise

communiqué de presse

Date & heure : Jeudi 23 Décembre à 16h

Lieu : HECI New World University – Université internationale de Dakar

Retour Au Pays Natal de la Diaspora Sénégalaise L'organisation de la diaspora sénégalaise Sununet / Re-Source (Rencontre des Sénégalais pour une Organisation Utile des Ressources de la Communauté des Expatriés), organise sa huitième édition du Home Coming, où le retour aux sources, les 27 et 28 Décembre prochain à l'hôtel ONOMO Dakar.

Le thème cette huitième rencontre est ''Ethique et Leadership'', plus précisément ''Leadership à l'épreuve des crises'' et dédié à deux figures inspiratrices de deux générations : Amadou Mahtar MBOW et à feu Amadou FALL (Président, fondateur de la Société Hélix)

-Retour Au Pays Natal de la Diaspora Sénégalaise L'organisation de la diaspora sénégalaise Sununet / Re-Source (Rencontre des Sénégalais pour une Organisation Utile des Ressources de la Communauté des Expatriés) organise sa huitième édition du Home Coming, où le retour aux sources, les 27 et 28 Décembre prochain à l'hôtel ONOMO Dakar.

Le thème cette huitième rencontre est ''Ethique et Leadership'', plus précisément ''Leadership à l'épreuve des crises'' et dédié à deux figures inspiratrices de deux générations : Amadou Mahtar MBOW et à feu Amadou FALL (Président, fondateur de la Société Hélix) Le premier, Amadou Mahtar MBOW, n'est plus à présenter. Grand éclaireur du siècle il a été de tous les combats pour l'émancipation du peuple sénégalais et de l'Afrique.

Quant au second, Feu Amadou FALL, ayant réussi professionnellement aux Etats Unis, il y a six ans, il avait décidé de renoncer aux privilèges dont il bénéficier sur le plan international pour se mettre à la disposition de son pays. Il a ainsi créé une société informatique dont les travaux ont été bénéfiques aux décideurs sénégalais, y compris le gouvernement. Tous les deux, par leur humilité, leur générosité et leur engagement pour la Nation sont pour nous, des figures inspiratrices

Ce retour aux sources est également l'occasion de distinguer, par une cérémonie de remise de prix, d'autres grandes figures de la nation :

Madame Aminata Dramane TRAORE – ancienne Ministre de la Culture au Mali, le Premier Ministre Mamadou Lamine LOUM, le Ministre André SONKO, les Professeurs Sahir THIAM, Abdoulaye BATHILY, Raymond Aloyse NDIAYE, Maktar DIOUF, les chercheurs Amadou Elimane KANE, Emmanuel NDIONE, la journaliste Elisabeth NDIAYE, la militante des Droits à la Santé Madame Amy NIANG, les musiciens Omar PENE, Ismael LO, les sportifs Amadou Gallo FALL et Sadio MANE , le Diplomate Ely DIENG et à titre posthume feu Amadou FALL.

Selon les organisateurs, les principaux objectifs du Home Coming sont «de magnifier l'exemplarité des lauréats ; de mettre à la disposition des acteurs institutionnels et économiques du Sénégal les ressources financières, humaines et matérielles de ses ressortissants expatriés ; et contribuer ainsi de façon directe ou indirecte à l'élaboration de nouveaux ''contrats de développement'' ».

Cette rencontre qui réunira plus de 400 personnes (artistes, enseignants, ouvriers, commerçants, employés, chercheurs, étudiants, entrepreneurs, médecins, traders, banquiers, artistes, etc.), issues d'horizons divers est ouverte au public.

Les conférences, table-rondes, la remise des prix, les networking et les rencontres d'affaires auront toutes lieu les 27 et 28 Décembre de 9h à 18h30 à l'Hôtel ONOMO Dakar (à Yoff, sur la route de l'ancien aéroport Léopold Sedar Senghor). Au même endroit, se tiendra une exposition permanente des œuvres d'artistes sénégalaises du 26 Décembre au 2 Janvier.

Au Sujet de RE-SOURCE RE-SOURCE (Rencontre des Sénégalais pour une Organisation Utile des Ressources de la Communauté des Expatriés) qui est à l'initiative de cette rencontre, est une organisation à but non lucratif regroupant des émigrés sénégalais dans le monde.

Ses membres appartiennent à toutes les catégories sociales (hommes d'affaires, directeurs d'organisation internationales, ingénieurs, banquiers, commerçants, artisans, journalistes, artistes, universitaires, etc.)

Pour plus d'infos, voir www.sununet.com

Contact Presse : (+221) 77 545 67 67

45 Bd Jourdan Téléphone : +33 6 52 90 4542 Paris, 75014

Messagerie : lsagna@gmail.com