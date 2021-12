Cote d'Ivoire: Bingerville/Identification - Les missions du comité local d'identification présentées aux populations

Les missions du comité local d'identification ont été présentées aux populations, ce mardi 21 décembre 2021 à Bingerville. Dans la salle des réunions de la sous-préfecture ayant servi de cadre à cette cérémonie, le sous-préfet Anoh Bédia Oswald a d'abord décliné les attributions dudit comité dont il assure la présidence.

Pour ce comité créé en vue de rapprocher l'office national de l'etat civile (Oneci) des usagers, il s'agit donc en substance d'informer, sensibiliser et mobiliser les populations autour de l'identification, d'assurer la sécurité des sites d'enrôlement et de distribution des cartes nationales d'identité, de suivre l'évolution de l'opération sur le terrain... Ensuite, le commandant a fourni des informations relatives au processus d'identification.

Dans les échanges qui ont suivi, les populations ont exprimé leur insatisfaction eu égard aux nombreuses difficultés rencontrées pour l'obtention de la carte nationale d'identité (Cni). Elles ont dénoncé les différents dysfonctionnements du processus qu'elles n'ont pas manqué de relever. Ayant pris acte de la situation qui prévaut, le représentant du gouvernement a demandé à l'auditoire composé essentiellement des chefs de villages et de communautés, de s'organiser afin de faciliter les enrôlements et les retraits de la Cni. " Il faut mettre en place des points focaux qui seront nos interlocuteurs. Ce seront des chefs de villages ou de communautés. Ils feront le point au niveau de leur population respective afin que nous arrivions à mieux juguler les problèmes évoqués ", a-t-il souligné. Il s'agit notamment de désengorger le centre de la sous-préfecture et d'amoindrir les facteurs occasionnant les retards dans l'établissement des documents d'identité.

Coulibaly Tiéfigué épouse Soro Superviseur Oneci a pour sa part rassuré les uns et les autres de ce que sa structure peut se déployer dans les quartiers et villages de la localité de sorte à désengorger le centre principal logé dans l'enceinte de la sous-préfecture. " Actuellement et jusqu'au 31 décembre prochain, nos équipes sont au lycée moderne anciennement collège moderne et au lycée de garçons pour les enrôlements ", a-t-elle précisé pour corroborer ses propos. Avant de faire remarquer que la plupart des retards constatés dans l'établissement puis les retraits de la Cni sont dûs aux nécessités de rectification à effectuer. Et ce, relativement au lieu de naissance, à la profession ou à cause de l'inexactitude du contact communiqué par le pétitionnaire etc...

C'est donc pour aider à corriger tous ces types de dysfonctionnements que cette rencontre a été organisée. Cette volonté de l'administration de trouver une issue idoine aux problèmes d'identification a été bien accueillie par les participants à cette rencontre étant donné les échanges féconds et fraternels enregistrés.

Rappelons que hormis le sous-préfet qui est le président du comité en question, quatre autres membres y siègent. En l'occurrence le maire, le commandant de la brigade de gendarmerie nationale, le commissaire de police et le superviseur local de l'Oneci. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère conviviale.