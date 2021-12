Sénégal: Concours vidéos sur " Initiative la ceinture et la route " - 72 lauréats issus des candidatures de 89 pays récompensés à Pékin

La cérémonie de remise des prix pour le 3ème concours de vidéos courtes de " l'Initiative la ceinture et la route " s'est tenue à Pékin ce mardi. Sur près de 1 000 candidatures issues de 89 pays et régions du monde, 72 lauréats ont été retenus et ont bénéficié de 12 prix dans différents domaines, pour la qualité de leurs productions en faveur d'une meilleure compréhension et promotion des réalisations et programmes de " l'initiative la ceinture et la route ".

Avec le thème " Partager les opportunités pour un avenir splendide ", ce concours de vidéos courtes vise à partager des histoires liées à la construction de " l'Initiative la ceinture et la route " dans l'ère post-pandémique, à travers de courtes vidéos et à démontrer l'appréciation manifestée par les habitants des pays ayant adhéré au programme de coopération internationale de la Chine dénommé " l'Initiative la ceinture et la route ", et conformément aux opportunités de développement qu'il offre.

Ainsi, " le concours raconte des histoires sur le thème de l'Initiative la Ceinture et la Route sous une forme que les gens aiment et dans des mots faciles à comprendre, renforçant fans ce sens, les liens interpersonnels et promouvant la coopération internationale ", a déclaré Zhu Jingjin, président de la division " produits biologiques " de Sinopharm qui soutient la compétition.

Depuis le lancement du concours en juin, près de 1 000 candidatures de 89 pays et régions du monde ont été enregistrées. Après une série d'examens par le comité d'organisation, un vote du public et une notation par des experts, 70 lauréats ont été choisis pour 12 prix, dont un prix pour la lutte contre la pandémie par l'unité, un prix pour la promotion de l'intégration entre les différentes civilisations, un prix pour transmettre la voix de la génération Z et un prix pour faire avancer la charité sociale.

Organisé pour la première fois en 2019, le concours de vidéos courtes de " l'Initiative la ceinture et la route " s'est tenu avec succès pour la troisième fois. Les vidéos devraient raconter des histoires de projets de " l'Initiative la ceinture et la route ", en aidant à libérer le potentiel économique local et en apportant des dividendes de développement aux populations locales. Le concours joue ainsi, un rôle actif dans le renforcement des échanges et de la coopération entre les pays participant au programme " Initiative la ceinture et la route ".