Afrique: CAN Cameroun 2021 - Inch Allah, la compétition aura lieu en janvier

Jouera ou jouera pas ? Au Cameroun ou ailleurs ? En janvier 2022 ou à une autre date ? Jamais une édition de la coupe d'Afrique des nations de football (CAN) n'aura fait autant de gorges chaudes.

Du moins n'aura entraîné autant d'incertitudes. A seulement une vingtaine de jours de la tenue de la biennale du football africain, il y a encore des incertitudes, entretenues à tort par les décideurs du foot continental, c'est-à-dire la CAF, et aussi par la toute-puissante Fédération internationale de football et associations (FIFA).

Une situation qui contrarie et révolte tous les amoureux du ballon rond africain, qui crient urbi et orbi que personne n'a le droit de toucher à leur CAN. Face aux hurlements de tous les fauves de la savane africaine, le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a effectué une visite de 48 heures chez Paul Biya pour calmer les choses. " "Dès le 7 janvier, tout le monde sera là, le 9 janvier 2022, la Can va démarrer. J'amènerai ma femme et mes enfants parce que nous sommes tous Camerounais", a affirmé le patron de la CAF à la fin de sa visite du stade d'Olembé ; la cuvette qui doit accueillir le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso.

A partir de cet instant tout devrait être clair dans les têtes des africains et de tous les amoureux du football africain. Sauf que le Sud-Africain, d'ailleurs pas très serein dans sa prise de parole à Yaoundé, a ajouté que des détails seraient donnés à la suite des discussions. " On travaille ensemble avec le Cameroun, qui est une nation fière du football. Nous avons rendu le Cameroun et l'Afrique fiers, et je suis confiant que, dans nos réunions d'aujourd'hui et de demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l'engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l'engagement pour le développement du football en Afrique".

Quelle autre fierté peut-on donner à tout un continent passionné du sport roi, si ce n'est lui offrir sa CAN, sa biennale du football ? En tout cas et comme écrit dans notre édition du mardi 21 décembre 2021, tabler sur toutes autres considérations, " bassement financières, foncièrement égoïstes ", pour ne pas tenir la compétition ne serait que pure trahison envers le berceau de l'humanité.

Et à la solde de cette manœuvre, le président de la FIFA, qui ne cesse de clamer que la CAN devrait être organisée chaque 4 ans. Pire, Gianni Infantino souhaite par contre que la coupe du monde se joue chaque 2 ans. Tout ce mépris ne vise qu'à montrer que le football pratiqué sur le continent n'a aucune valeur aux yeux du monde.

Heureusement, après avoir rencontré le chef de l'Etat camerounais, Paul Biya, ce mardi, le doute semble avoir été définitivement levé. " Je confirme encore une fois. La CAN 2021 aura bel et bien lieu au Cameroun en janvier 2022. Le match d'ouverture va se jouer le 9 janvier entre le Cameroun et le Burkina Faso. Et je serai au Cameroun le 7 janvier ", a dit Motsepe à sa sortie d'audience au palais d'Etoudi.

Quant aux supposées menaces réelles ou surdimensionnées du nouveau variant Omicron du Coronavirus, le président de la confédération a souligné que ce sera un grand challenge pour tout le monde. " On a discuté avec le gouvernement camerounais, et tout est assuré pour que cette compétition soit un succès. Les grands laboratoires seront sur place pour faire les tests Covid aux joueurs et officiels ". Tout est désormais clair pour que chaque équipe fasse sons baluchon pour aller à Yaoundé, Douala, Limbe ou Bafoussam. A moins qu'une supposée réunion du comité exécutif de la CAF, prévue ce mercredi, ne douche tout cet enthousiasme des Africains. Ce serait un vrai camouflet.