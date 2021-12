Cote d'Ivoire: Classement des établissements de tourisme - Pose des panonceaux, des hôtels " Rose Blanche Abidjan ", " Palm Club " et le " maquis " Duval

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a procédé au lancement de l'opération de normalisation et de classement des établissements de tourisme en Côte d'Ivoire. C'était le 20 décembre 2021 dans les locaux de l'hôtel Rose Blanche, à Abidjan-Angré.

Pour le coup d'envoi le ministre Siandou Fofana a posé symboliquement trois (3) panonceaux, respectivement à l'hôtel Rose Blanche Abidjan, à l'hôtel Palm Club et le restaurant maquis Duval. Le ministre du Tourisme et des Loisirs entend ainsi de perfectionner l'activité du secteur du tourisme à travers l'usage des outils aux normes internationales dont les standings connus reflètent de la qualité et du service bien fait.

Selon le président du comité technique, ces panonceaux sont sécurisés de sorte qu'aucune autre structure non autorisée par le Ministère ne puisse en fabriquer. " Dans sa forme descriptive, le panonceau 42 cm de long sur 30 cm de large est fait dans de la résine transparente coulée à chaud, sécurisée ", a-t-il précisé.

Désormais en Côte d'Ivoire, l'on aura des étoiles pour les établissements d'hébergement (allant de 1 à 5 étoiles pour le plus haut standing) ; des fourchettes pour les restaurants (allant de 1 à 3 fourchettes selon le standing) ; des Taliers pour les restaurants dits maquis (allant de 1 à 3 taliers selon le standing) ; des lettres A pour les Agences de voyages ou d'évènementiels ou B pour les Bureaux de voyages ou d'évènementiels selon la catégorie.

Cette opération de normalisation et de classement des établissements démontre la volonté du Ministère du Tourisme et des Loisirs à accompagner les champions nationaux de l'écosystème touristique. Et ce, à travers la qualité de service et la labellisation de l'offre nationale. Le tout à la lumière de la stratégie " Sublime Côte d'Ivoire ".

Pour rappel, il faut souligner que les premières classifications en Côte d'Ivoire datent des années 80. Cet élan, dira le président du Comité technique, a été freiné par la crise économie dans la même période. Toute chose qui a causé l'arrêt des opérations de classification. En 2019, Codinorm (Côte d'Ivoire normalisation) consolide et endosse les normes de classification des hôtels.