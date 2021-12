Cote d'Ivoire: Web camp jeune sur l'éducation sexuelle - L'édition 2021 a refermé ses portes

La cérémonie de clôture du web camp jeune national sur l'éducation à la santé et à la vie saine pour le renforcement de capacités des adolescents et des jeunes sur diverses thématiques a eu lieu, le mardi 11 décembre 2021, de au siège de l'Aibef, à Abidjan-Treichville.

Ce programme initié par l'Association ivoirienne pour le bien-être familial (Aibef) en partenariat avec le Fonds des nations unis pour la population (Unfpa) et le Fonds des Affaires mondiales du Canada a pour but de pérenniser les actions de sensibilisation sur l'éducation complète à la sexualité chez les adolescents (es) et les jeunes.

En effet, du 18 au 21 décembre, ce sont plus de 500 adolescents et jeunes issus de la Côte d'Ivoire, du Niger, des États-Unis, etc. qui ont bénéficié des séances de formation par visioconférence sur plusieurs thématiques. Il s'agit entre autres, de " l'estime de soi et la confiance en soi "; " les grossesses non désirées et grossesses précoces ", " les Ist/Vih/Sida "; " l'hygiène menstruelle "; " la drogue "; " l'entreprenariat " et " les fake news ".

Le président national du Mouvement des jeunes (Maj) de l'Aibf, Paul Philippe Nguesan, a souligné que sa structure a organisé deux activités majeures que sont le Web camp jeune et une campagne digitale. Ce sont dit-il, plus de 500 jeunes qui ont été formés sur le terrain et plus de 20 000 autres ont été sensibilisés sur les réseaux sociaux. " Nous nous réjouissons de l'impact positif de cette activité car c'est environ 40% de ces jeunes qui ont décidé d'adhérer au mouvement. Ces formations ont également permis à ces jeunes de devenir des ambassadeurs auprès de leurs différentes communautés ", a déclaré Paul Philippe N'guessan.

Quant à la vice-présidente du Maj de Aibef, Julienne Gbato, par ailleurs formatrice, elle a souhaité que le slogan " zéro grossesse en milieu scolaire " devienne effectif. Et d'ajouter que l'objectif de ces programmes de formation est de permettre à chaque jeune en Côte d'Ivoire d'avoir des comportements sains et responsables.

Notons que ce camp s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet " Droit à l'éducation inclusive et au maintien des filles à l'école "

.